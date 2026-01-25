Maxi López confesó cuántos regalos recibió de Wanda Nara tras el fuerte reclamo por un diamante

En la edición especial de los sábados en MasterChef Celebrity (Telefe) se conoció cuántos regalos le hizo Wanda Nara a Maxi López tras un divertido reclamo de ella.
Sin embargo, la respuesta del ex futbolista fue contundente al pedido de un diamante que le hizo su ex como queja del regalo de Navidad que no llegó.
“No me llegó el regalo de Navidad, estoy sin diamantes. Lo tenés en la valija, bueno buscalo”, le dijo con una sonrisa pícara la conductora al participante mientras charlaban en su espacio de elaboración de plato y ella se miraba sus manos en muestra de que no lucía la solicitada joya.
Sin embargo, después en charla grupa con Emilia Attias, Sofía Gonet, Agustín Cachete Sierra y Miguel Ángel Rodríguez, Maxi López confesó qué pasó con ese regalo y si Wanda le obsequió algo.
"¿Cuántos regalos de Navidad tengo que hacer? ¿Cuántos regalos hiciste? Uno en Suiza y basta. Me reclaman de nuevo acá", remarcó López ante este tema.
“¿Pero a vos te hacen regalo de Navidad?”, le consultó la actriz y ex Casi Ángeles. El ex futbolista contestó firme: “Cero", y agregó al instante: "Esta y los últimos veinte años, nunca nada”.
Rodríguez después le preguntó por esta polémica: “Pero qué querían, un regalo de Navidad o para quién. Pero qué querías, un diamante. ¿Quién lo quería? Ah, Wanda. Yo compré el diamante. No…”.
Y el padre de Elle y Lando aclaró que el obsequio en cuestión era para su esposa Daniela Christiansson y no para la conductora: “Pero para la sueca. No para Wanda Solange”.
En ese sentido, Maxi justificó su accionar con un filoso palito por el pasado: “Pero yo le regalé muchos diamantes. Pará, diamantes, casas, coches... La nafta ya se bajó, ya está”, sentenció.
Wanda Nara dejó a todos boquiabiertos y se generó un enorme revuelo en las redes sociales en la tarde del sábado tras un gesto inesperado que protagonizó mientras recorría un centro comercial acompañada por su hija Francesca.
En un video que se volvió viral rápidamente, donde se ve a la pequeña dándole un beso en la panza de la madre mientras recorrían locales y compraban ropa de bebé, despertó todo tipo de especulaciones.
"Wanda Nara comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. Qué pasa acá", describieron en las redes del ciclo LAM (América TV) con una pregunta que todos comenzaron a hacerse en el mundo virtual.
La acción de la niña rápidamente instaló un nuevo debate en torno a la mediática en medio de una semana donde estuvo en el centro de la polémica tras los nuevos cruces con su ex Mauro Icardi reavivando la guerra que mantienen hace tiempo.