Maxi López confesó cuántos regalos recibió de Wanda Nara tras el fuerte reclamo por un diamante

"¿Cuántos regalos de Navidad tengo que hacer? ¿Cuántos regalos hiciste? Uno en Suiza y basta. Me reclaman de nuevo acá", remarcó López ante este tema.

“¿Pero a vos te hacen regalo de Navidad?”, le consultó la actriz y ex Casi Ángeles. El ex futbolista contestó firme: “Cero", y agregó al instante: "Esta y los últimos veinte años, nunca nada”.

Rodríguez después le preguntó por esta polémica: “Pero qué querían, un regalo de Navidad o para quién. Pero qué querías, un diamante. ¿Quién lo quería? Ah, Wanda. Yo compré el diamante. No…”.

Y el padre de Elle y Lando aclaró que el obsequio en cuestión era para su esposa Daniela Christiansson y no para la conductora: “Pero para la sueca. No para Wanda Solange”.

En ese sentido, Maxi justificó su accionar con un filoso palito por el pasado: “Pero yo le regalé muchos diamantes. Pará, diamantes, casas, coches... La nafta ya se bajó, ya está”, sentenció.

El video de Wanda Nara con el gesto que despertó rumores de embarazo

Wanda Nara dejó a todos boquiabiertos y se generó un enorme revuelo en las redes sociales en la tarde del sábado tras un gesto inesperado que protagonizó mientras recorría un centro comercial acompañada por su hija Francesca.

En un video que se volvió viral rápidamente, donde se ve a la pequeña dándole un beso en la panza de la madre mientras recorrían locales y compraban ropa de bebé, despertó todo tipo de especulaciones.

"Wanda Nara comprando ropa de bebé y su hija le da un beso a su panza. Qué pasa acá", describieron en las redes del ciclo LAM (América TV) con una pregunta que todos comenzaron a hacerse en el mundo virtual.

La acción de la niña rápidamente instaló un nuevo debate en torno a la mediática en medio de una semana donde estuvo en el centro de la polémica tras los nuevos cruces con su ex Mauro Icardi reavivando la guerra que mantienen hace tiempo.