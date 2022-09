El desagradable dibujo de Nik con Diego Maradona, Lady Di y la Reina Isabel II

En las redes sociales, algunas figuras se pronunciaron sobre la muerte que conmociona al mundo. En su cuenta de Twitter, el historietista Nik publicó un dibujo, alusivo a la partida de la Reina Isabel II, que generó duras críticas.

En la imagen, están Diego Maradona, Lady Di y la Reina Isabel II en el cielo. El Diez le dice a la máxima figura de la realeza británica: "¿Hacemos un cabeza, jefa?". Y ella le responde: "Ok, Diegou". En el margen superior una frase que dice: "En el ciclo somos todos iguales...".

"Hasta Siempre, Reina Isabel II", manifestó Nik en dicho posteo, que no fue bien recibido por los usuarios de dicha red social.

"Cada día que me levanto agradezco a la vida que Nik me haya bloqueado", "Maradona: se levanta de su tumba y hace mierda la estatua de ese gato inmundo", "Nik es un humorista argentino que encontró que su talento es hacer enojar, no reír", "Desde esta cuenta la damos nuestro pésame a Nik por el fallecimiento de Gaturro", "Lo de Nik es inexplicable", fueron algunos de los comentarios que generó la publicación.

Murió la Reina Isabel II: la palabra de Mirtha Legrand sobre la noticia que conmociona al mundo

En Intrusos (América TV) siguieron de cerca todo lo relacionado a la muerte de la Reina Isabel II.

En medio del repaso de lo ocurrido en Reino Unido, Virginia Gallardo comentó que habló con Mirtha Legrand, quien le expresó unas palabras sobre la muerte de la máxima figura de la realeza británica.

"Escuché por la radio que estaba muy delicada. 70 años de reinado, impresionante. Tenía 25 años cuando asumió su reinado. Fue una reina muy joven", expresó la conductora, que -además- hizo alusión a un perdida que conmocionó a todos en nuestro país: "A los argentinos ayer se nos fue una reina, que fue Magdalena Ruiz Guiñazú".