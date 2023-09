El descargo del Conejo en la pista del Bailando 2023 tras la infidelidad a Coti Romero

“Un error, no voy a negar algo que está en evidencia. Fue un finde que fui a Córdoba, una noche de boliche un poco excedido de copas y bueno…No estábamos de novios pero si estábamos en comunicación, queríamos retomar un poco la relación, no teníamos un sí pero estábamos tratando de remontar", comenzó diciendo el ex hermanito.

“A mi me duele mucho este tema pero no voy a permitir que se digan mentiras, porque si, estábamos juntos, pero él no quería contarle a los medios ni a la gente y ahora entiendo porque”, interrumpió Coti que se encontraba en la cabina de streaming.

“Pasaron cosas y por eso no quise contarlo. Se me está echando todo el fardo a mi y no fue así, que yo fui el único hijo de mil, la posta es que se cometieron errores de los dos lados. Lamento todo esto qué pasa porque, soy yo el que está ahí, porque pasaron cosas de los dos lados pero parece que yo fuera el malo", respondió él.

En ese sentido Coti reveló que horas antes Alexis le negó por mensaje que era él quien aparecía en el video y entonces el joven confesó: “En un momento de desesperación que se yo, fue eso. Pero me hago cargo y estoy acá para dar la cara, me equivoqué, cometí un error y por eso estoy acá parado...”

Coti Romero, llorando, confirmó la dolorosa noticia sobre El Conejo Quiroga

A mediados de junio, Coti Romero confirmó el motivo de su separación del Conejo Alexis Quiroga después del romance que había nacido en la casa de Gran Hermano 2022.

Lo cierto es que por primera vez, la correntina confirmó la versión de infidelidad que circulaba en torno a su ex en un stream que hizo desde su canal de Twitch.

“Ya sé que hay mucha gente que no quiere que se hable pero creo que es importante. Bueno hay mucha gente que no sabía nada y que siempre opinaba. Espero que con esto aprendan un poco a no opinar, pero para ningún lado”, dijo Coti Romero.

Y continuó visiblemente movilizada: “A pesar de todo, el amor no se termina de un día para el otro. Es muy feo, es muy triste y es muy doloroso saber algunas cosas, cuando uno piensa que no es así. y dice ‘No, no, no’. Pero es importante abrir los ojos”.

“Sé igual que aun así es muy buena persona y no le deseo el mal. De hecho, lo quiero ver triunfar siempre y lo mejor para él”, remarcó Coti.

“Creo que todos cometemos errores. Yo también cometí errores y los voy a seguir cometiendo seguramente. Es importante que se pueda reconocer eso. Nadie se merece que lo heteen. Gracias a todas las cosas que pasé este tiempo me di cuenta de un montón de cosas, estoy aprendiendo”, cerró envuelta en lágrimas.