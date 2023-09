El tremendo cruce entre Coti Romero y El Conejo en el Bailando 2023: "Hace tiempo que no..."

“Cosas de pareja. Era algo que veníamos pechando un tiempito, pero se fue el amor. Tengo mucho amor hacia ella”, afirmó el participante. Ahí, el conductor le preguntó si se animaba a cantar un tema para su expareja, pero Coti dijo que no "iba a tener los huevos suficientes para cantar”.

Acto seguido, El Conejo interpretó una parte del tema Amada mía, de Ulises Bueno, e inmediatamente Tinelli le preguntó a la correntina si le había gustado la canción.

“Esta buena la canción, canta muy lindo”, dijo de manera cortante Coti. “Igual es fea tu contestación porque por fuera sos otra personas. Se hace la dura, pero no es dura”, lanzó Alexis.

“¿Cómo sabés eso? Hace tiempo que no me conocés”, disparó filosa la rubia. “No voy a contestar, un caballero no tiene memoria”, cerró Alexis el tremendo ida y vuelta.

Coti Romero se sinceró sobre los rumores de cirugía tras la muerte de Silvina Luna

A Coti Romero, después de salir de la casa de Gran Hermano 2022, los internautas la habían acusado de haberse hecho cirugías estéticas. Ahora, luego de la terrible noticias de la muerte de Silvina Luna, la correntina reflexionó al respecto.

En un stream, la ex Gran Hermano expresó: "Fue fuerte... Yo encima la vi antes de que se interne. Ella me dijo que me acepte como era, que no caiga en las cirugías. La verdad es que es muy fuerte ver cómo está pasando esto y ver cómo este hijo de p... de este señor, sigue libre. Re feo porque ella era re joven y hace poquito falleció Mariano Caprarola, también por mala praxis".

"A mí me puso la piel de gallina, no lo puedo creer. Porque encima yo la había visto hace poco. Ojalá sirva para concientizar un poquito, a pesar de que la gente es muy mier... pero ojalá sirva para que la gente deje de opinar sobre los cuerpos ajenos.Ella lo único que quería era encajar en la sociedad, sentirse aceptada, ponerse eso en el cuerpo para tener más cul... y sentirse más acorde a lo que pedía la sociedad. Eso le causó problemas fuertes", sostuvo Coti.

Más tarde, en su canal de difusión la correntina le contestó a un usuario que la había acusado de operarse la nariz: "No me hice nada, de hecho el ácido hialurónico que tenía cuando salí de la casa ya se absorbió por completo. Así que mi nariz es completamente natural. ¿Pero sabés una cosa? Yo la amo así, y acaba de fallecer una chica que por 'encajar' en la sociedad, se inyectó cosas y hoy en día ya no está en este mundo. Y fue por este mismo tipo de comentarios horribles. Así que pensá dos veces antes de hacerlo". "Aprendan a no opinar de los cuerpos ajenos", remarcó la joven.