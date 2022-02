El llanto de Flor de la V por el caso Thelma Fardin

En diciembre de 2018, de la mano del colectivo Actrices Argentinas, Fardin narró el abuso que sufrió durante la estadía en ese país.

Hace tres años, Thelma Fardin denunció que fue víctima de una violación por parte de Juan Darthés cuando ella tenía 16 años.

El hecho ocurrió en Nicaragua cuando estaban de gira con el elenco de Patito Feo.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés

