El descargo de Flor Vigna tras robarle el bailarín a Lourdes Sánchez para el Bailando 2023

Acto seguido, Flor detalló cómo fue que se gestó su ingreso al programa: “Fue así. Al principio no podía hacer el Bailando. Había intentado hablar con mi equipo para ver cómo podía hacerlo y me dijeron que no, que no iban a poder hacer todo. Y cuando me llama Marcelo Tinelli, buscamos la forma porque ya habían pasado dos meses de eso”.

“Ahí vemos de hacerlo con Jony porque había hecho la gira con él, era bailarín de mi show. Entonces le pregunté si le gustaría que volvamos y nos dijimos ‘sí’ como de amigos. Ya veníamos de otros sueños cumplidos y fue como ‘¿jugamos esta aventura a ver qué pasa?’”, agregó.

Al tiempo que concluyó quitándole toda responsabilidad a Lazarte sobre su cambio de compañera. “A él no le habían dicho que iba a bailar con Lourdes. Yo me enteré por la tele que él iba a bailar con ella. No sabía, nadie me dijo eso. Lourdes, te quiero y me parecés una bailarina y una conductora increíble. No quisiera tener problemas con ella”.

Marcelo Tinelli anunció quiénes son las otras figuras que podrían participar del Bailando 2023

Semana a semana se van conociendo nuevos confirmados para el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli que desembarcará en la pantalla de América TV.

En los últimos días, Ángel de Brito confirmó en LAM que Flor Vigna, Charlotte Caniggia, Mónica Farro, la ex Gran Hermano Romina Uhrig, y la exjugadora de hockey Noel Barrionuevo se pondrán a prueba en el certamen de baile más importante.

Ahora, en una nota con Intrusos (América TV), Tinelli reveló el nombre de otras figuras que podrían participar del ciclo. "Firmó Moria, ya firmó Ángel, ya firmó Pampita, después tenemos a casi todos los participantes ya cerrados. Nos faltan confirmar dos o tres, pero ya casi estamos con todos los participantes", comenzó diciendo el conductor.

También agregó que "Noelia Pompa todavía no está firmada, pero ya hablamos de palabra y está todo bien. El Bicho y Anita, que también estaría. Dani La Chepi tenemos reunión mañana, pero calculo que va a estar, y a mí me encanta como humorista también".

Por otro lado, Marcelo habló sobre la participación de su hija Cande Tinelli en el reality. Ella fue una de las primeras confirmadas, pero recientemente se supo que no bailaría. "El único problema que tiene Cande es las idas y vueltas, porque empezó con el tema de la música, va a sacar un tema, lo viene a presentar acá en julio, y está en España con Coti", explicó su papá.