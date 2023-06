Lourdes Sánchez encendió una polémica, en la previa al Bailando 2023

Embed

La bailarina expresó su enfado porque tenía un equipo armado, pero hubo un cambio de último momento. "Me levanté como el cu... Tiene que ver con algo laboral", anunció Lourdes en el ciclo Estamos en una de República Z.

"Como lo vengo contando, yo no tenía bailarín. La semana pasada me llamaron y me ofrecieron un equipo que ya conocía, con La Cata y Joni Lazarte", recordó.

Aunque todo estaba prácticamente cerrado, Lourdes recibió una información inesperada: "Esta semana, le digo a una persona: 'che, ¿ya le dijeron a los chicos?', y me respondieron: 'mirá, no sé si vas a bailar con Joni'. 'No puede ser, si lo pidió otra persona, lo siento, yo estaba antes', contesté. Ayer, con el equipo de producción, tomaron una decisión: Joni va a bailar con otra figura. 'Ella quiere bailar con él', me explicaron".

Rápido de reflejos, Ángel de Brito, citó la dura denuncia de Lourdes en República Z y reveló que estaba haciendo referencia a Flor Vigna. "Está enojada Lourdes Sánchez, porque le sacaron a su bailarín para Flor Vigna", señaló el conductor de LAM. Seguramente, este sea el primer capítulo de un feroz enfrentamiento.

Ángel de Brito reveló la nueva figura que participará en el Bailando 2023

Ángel de Brito confirmó este jueves en LAM que Mónica Farro participará en el Bailando 2023 de Marcelo Tinelli. "Estuvimos diez días negociando. Estoy muy feliz", afirmó la bailarina que estuvo en el ciclo de América TV.

"¿Tenés bailarín, coach?", le preguntó el conductor a Farro. "No, cerramos hoy. No, no tengo nada. Yo propuse algunos nombres que creo que por ahí me sirven", le respondió. Mónica Farro en las ediciones anteriores bailó con Nicolás Scillama y con Cristian Ponce.

"El primer año que estuve en el Bailando llegué a los últimos seis, y el último año que estuve llegué a los últimos catorce, creo", contó la rubia sobre su experiencia en el certamen de baile más importante de la televisión.

"Yo me divertí mucho, y ahora vengo con otra cabeza... pasó tanto tiempo. Hoy me voy a pelear con todos, pero desde el humor, no me voy a callar nada, no me van a hacer llorar", lanzó Farro. Y sobre la negociación con los productores del Bailando dijo: "Ellos están felices de tenerme y yo estoy feliz de estar".