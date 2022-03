El descargo de Wanda Nara tras los escandalosos mensajes en Instagram

image.png

De esta manera se reavivó el terrible escándalo entre la empresaria, la actriz y el futbolista del PSG Mauro Icardi, marido de Wanda. Ante el revuelo, Kennys Palacios, íntimo amigo de Wanda, aclaró que la botinera había perdido el control de su cuenta. "La cuenta de Wanda la están tratando de recuperar. Ella no está usando su cuenta", expresó el asistente de la rubia.

Horas más tarde, llegó la aclaración de la propia Wanda Nara desde sus historias, argumentando que fue hackeada: "Gracias a mis amigo que, a cualquier hora, me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon el Twitter con casi 4 millones de seguidores y no la pude aún recuperar. ¿Qué buscan?", explicó.

El video con el descargo de Wanda Nara tras el escándalo en las redes

Wanda Nara grabó un video tras los mensajes filtrados en su cuenta de Instagram en las últimas horas y explicó qué fue lo que pasó: "Una noche un poco larga, intentaron como hasta las siete de la mañana de seguir sacándome el perfil, en un momento ni siquiera existía más el nombre mío en Instagram", comenzó la empresaria.

Y amplió: "El mail de recuperación mío no empieza con W, empieza con N, yo se los mostré. Y ni siquiera es mi mail, es es mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails".

"El mail de recuperación tampoco es el mío por eso se complicó un poco porque mi amiga además está de vacaciones. A mi mejor amiga también le hackearon hace un tiempo su Instagram y jamás lo pudo recuperar, y yo mi Twitter hace dos meses que con la hija de Ana Rosenfeld, que vive en Estados Unidos, lo estamos tratando de recuperar y no pude", argumentó la mujer de Mauro Icardi.

Y añadió: "Hackeen a Kennys (risas), que capaz tiene más cosas para esconder, yo no tengo nada que esconder, y si hay algo comprometedor para la persona que pueda llegar a escribir lo borro, porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram".

"Me pareció raro, ayer me desbloquearon personas que tenía bloqueadas, hicieron cosas de chiquilinadas, tontas. Me enteré porque Kenny vive en un departamento al lado de mi casa, vino y me tocó el timbre, sin el teléfono en la mano", cerró Wanda Nara.