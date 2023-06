El desconsolado llanto de Coti Romero con palito incluido, tras confirmar su separación de Alexis Quiroga

Coti llorando.jpg

E inmediatamente agrega: “¿Y sabes por qué? Porque el hombre que tenga la capacidad de conocerte, va a descubrir cosas que nadie más ha descubierto en ti, y se va a dar cuenta que una mujer como tú es una en un millón, y que jugársela por ti siempre va a valer mucho”.

Viralizado este video, desde las distintas redes sociales, muchos fanáticos de Coti se mostraron preocupados por la influencer así como muchos otros se mofaron descreyendo de la separación. “Que alguien le diga el papel lamentablemente que está haciendo”, “Tanto circo estos dos” y “Todo bien con su dolor, a todos nos puede pasar, pero ¿por qué se graba?” fueron algunas de las reacciones que recibió la publicación.

El llanto de El Conejo por la separación de Coti: "Es un calvario"

Antenoche, en LAM (América TV), Ángel de Brito confirmó la separación de El Conejo y Coti Romero de Gran Hermano 2022. La correntina publicó un mensaje para anunciar el fin de la relación.

"Queríamos contarle que con Ale decidimos terminar nuestra relación. Les agradecemos todo lo que hacen e hicieron por nosotros, pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor", expresó la rubia.

El Cone, en tanto, grabó un video para hablar de la ruptura. "La decisión que tomamos es porque las cosas no venían tan bien. Teníamos formas distintas de pensar algunas cosas", comenzó diciendo el ex GH. "Coti decidió tomarse unos días para refugiarse en su familia y sus amigas. Me pareció perfecto, lo más lógico”, agregó el cordobés, visiblemente movilizado por la separación.

El ex GH indicó que hace dos semanas que no se ven y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. "Ojalá que la semana que viene podamos tener una charla, podamos arreglar esto. La extraño un montón. Me está haciendo mucha falta", continuó, desbordado por las lágrimas.

Por último, El Cone reveló que, aunque le costó alejarse, entiende que hoy es lo mejor. "Soy cociente que si uno la está pasando mal... o uno de los dos veces un aire, eso es bueno. A lo mejor, la semana que viene estamos de la mano", finalizó.