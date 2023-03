El descuido hot de Julieta Poggio en la final de Gran Hermano 2022: ¿se le escapó una lola?

Cuando llegó, Robertito Funes Ugarte le dio la bienvenida. Luego, la joven caminó por la alfombra azul, saludó a sus fans y posó para las cámaras de los medios acreditados.

En la pasarela que tuvo que recorrer para llegar al estudio, Julieta tuvo que acomodarse el vestido, en varias ocasiones. En un momento, casi termina el topless, pero se dio cuenta y cubrió su delantera.

Gran Hermano 2022: Julieta Poggio abandonó la casa y obtuvo el tercer puesto en el reality

Con el 19,66% de los votos, Julieta Poggio se convirtió en la primer eliminada en la final de Gran Hermano 2022, en una noche a pura adrenalina y emoción, y se coronó con el tercer puesto en el reality que se ganó el corazón de todos los argentinos.

"Me llevo amigos, aprendizajes, y si estoy acá es gracias a la gente así que no tengo más que agradecer. Gracias a la gente que me votó, ya me siento ganadora", dijo Juli que, además del cariño del público se ganó un viaje a algún rincón del mundo que aún no develaron.

La Gala final de GH, con picos de 30 puntos de rating al momento de esta nota, comenzó con un emotivo video que repasó los diferentes momentos vividos a lo largo de los cinco meses que duró el reality, con un espectacular plano final de Nacho, Marcos y Julieta saludando a cámara en el drone, desde el jardín, que luego viajó directamente a los estudios de Telefe.