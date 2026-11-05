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El desesperado llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco, el actor de Los Jaimitos de Videomatch

Un parte policial detalla cómo se activó el operativo en la casa del exintegrante de Los Jaimitos de VideoMatch. Las causas del fallecimiento todavía no fueron confirmadas.

5 nov 2026, 08:00
El desesperado llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco, el actor de Los Jaimitos de Videomatch

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La muerte de Daniel Bifulco, recordado por su participación en Los Jaimitos de VideoMatch, provocó dolor entre sus compañeros y abrió interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento. En las últimas horas, se conocieron detalles del llamado al 911 que alertó a las autoridades.

Según un parte policial al que accedió TN Show, durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre, el hermano del humorista se comunicó con emergencias para informar que Daniel, de 56 años, se encontraba inconsciente en su domicilio de Villa Urquiza.

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Tras esa advertencia, efectivos policiales se trasladaron hasta la vivienda, ubicada sobre la calle Franklin D. Roosevelt al 5200, y solicitaron una ambulancia del SAME. Al llegar, los profesionales médicos constataron el fallecimiento.

Qué dice el parte policial sobre el hallazgo de Daniel Bifulco

De acuerdo con la información difundida por ese medio, Bifulco estaba recostado y no presentaba signos visibles de violencia. Se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causal de muerte” y se dispuso la intervención de la Unidad Criminalística.

En paralelo, su amigo Alfredo Silva aportó un relato con diferencias respecto de la descripción del hallazgo que figura en el informe.

“La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo”, expresó en diálogo con TN.

Si bien el parte identifica al hermano como la persona que llamó al 911, ese dato no permite establecer por sí solo quién lo encontró primero. La referencia a que estaba recostado también difiere de lo relatado por Silva sobre la posición en la que fue hallado.

Qué se sabe sobre las causas de su muerte

Silva mencionó un posible paro cardíaco entre las primeras versiones que circularon. Sin embargo, no se informó una confirmación médica definitiva sobre la causa del fallecimiento.

La autopsia será clave para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, sus compañeros y seres queridos despiden al humorista que ganó popularidad junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en aquella recordada etapa de VideoMatch.

     

 

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