El desesperado llamado al 911 del hermano de Daniel Bifulco, el actor de Los Jaimitos de Videomatch

En paralelo, su amigo Alfredo Silva aportó un relato con diferencias respecto de la descripción del hallazgo que figura en el informe.

“La mamá lo encontró tirado en el piso en su casa de Villa Urquiza. La policía científica se llevó el cuerpo”, expresó en diálogo con TN.

Si bien el parte identifica al hermano como la persona que llamó al 911, ese dato no permite establecer por sí solo quién lo encontró primero. La referencia a que estaba recostado también difiere de lo relatado por Silva sobre la posición en la que fue hallado.

Qué se sabe sobre las causas de su muerte

Silva mencionó un posible paro cardíaco entre las primeras versiones que circularon. Sin embargo, no se informó una confirmación médica definitiva sobre la causa del fallecimiento.

La autopsia será clave para esclarecer lo ocurrido. Mientras tanto, sus compañeros y seres queridos despiden al humorista que ganó popularidad junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta en aquella recordada etapa de VideoMatch.