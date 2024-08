El desesperado mensaje de Campi que alertó a sus seguidores: "Les quería contar que..."

“Les quería contar que, hace una semana más o menos, me robaron el Facebook y el email. Me lo hackearon. Así que no se comuniquen conmigo por ahí porque no soy yo”, expresó.

Entre las reacciones de sus seguidores por la noticia, muchos se lamentaron por la inseguridad en las redes sociales y otros incluso pusieron en común situaciones similares.

"Es un desastre esto de los hacks, me paso hace unos meses", "Me pasó lo mismo, están re atrevidos", "Me pasó pero con el WhatsApp", "Espero que puedas recuperarlo pronto", "Que garrón Campi", le escribieron algunos usuarios.

Denise Dumas sorprendió al hablar de la posibilidad de abrir su relación con Campi: "Creo que..."

Denise Dumas estuvo como invitada a Desayuno Americano (América) y en la mesa se instaló el tema de las parejas abiertas ya que la conductora está por estrenar su nueva obra, Somos Nosotros, la cual abarca dicha temática.

Al ahondar un poco un la trama de la obra, Denis sorprendió con una pasa para hablar acerca de su relación con el humorista Martín Campilongo y se sinceró acerca la posibilidad de la abrir la pareja. "Yo no podría, y justo mi personaje coincide un poco con mi pensamiento. A mí me costaría un montón que me vengan a hacer ese planteo", admitió.

En ese sentido, los panelistas le preguntaron si nunca se había dado esa charla en la pareja y ella aseguró: "No, nunca. Yo el primer día le dije 'esto es así o sino no es'".

Además, retomando su postura, amplió: "No podría porque me lo tomaría muy personal, como muy que si necesitas otra persona es porque yo...Lo enfoco mucho en mis inseguridades, creo que a mi no me haría bien".