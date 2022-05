El desesperado pedido de ayuda de Camila Bordonaba

image.png

La artista fue la voz en off de un video realizado por Mamanitas Acampe Cultural, busca recaudar fondos para comprar el lugar para todos: “Para que sea para todes, para que no caiga en manos equivocadas. Por menos propiedad privada, y más espacios de arte y sanación”, pide.

“Mamanitas esta en venta y necesitamos tu ayuda para comprarlo. Queremos que ese pedazo de bosque nos siga uniendo, Y si no tenes plata nos ayuda mucho que compartas, que le cuentes a la gente de esto. Es una gran misión pero sabemos que juntes lo podemos lograr”.

"Por menos propiedad privada y más espacios de arte", pidió Camila.

Camila Bordonaba: “Luisana siempre quiso ser famosa, yo no”

Desde hace años que Camila Bordonaba eligió alejarse de la televisión para continuar su vida fuera del fervor de las cámaras y la popularidad.

La actriz alcanzó su máximo momento de popularidad en la tira “Rebelde Way” de Cris Morena, donde compartió elenco con Luisana Lopilato, Felipe Colombo y Benjamín Rojas.

En diálogo con el ciclo radial La brújula (FM 93.1), la ex actriz contó cómo son sus días en Bahía Blanca y su alejamiento de la tele.

“Yo no soy un personaje. Cuando tuve conciencia de lo que estaba comunicando dije basta, no era para mí. Siempre fui rebelde pero mi rol de actriz era más de oficio que de otra cosa. Si me ponés delante de un actor me quedo en bolas”, destacó.

Y sobre el destino que eligieron sus ex compañeros de trabajo, Camila contó: “Cada uno hace su vida. Yo me siento plena y feliz haciendo lo que quiero. Creo que Lu (Lopilato) siempre apuntó a ser famosa y decía eso, está perfecto, yo no apuntaba a eso”.