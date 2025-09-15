El desconsuelo de Daniela Celis al llegar llorando al hospital en el que Thiago Medina lucha por su vida: el video

Más tarde, la morocha salió y dio más precisiones. "Todavía no me dieron el nuevo parte médico. Lo van a dar más tarde. Solo vine a dejar unas cosas que me pidieron y ahora me voy a comprar otras cosas que él necesita", añadió.

La ex Gran Hermano indicó que los familiares del padre de sus hijas serían los encargados de brindar detalles sobre la evolución clínica del joven.

Por otro lado, Daniela se dirigió a quienes se conmueven con la situación y solicitó que se refugien en la fe para pedir por la recuperación de Thiago. "Solo pedimos cadena de oración por Thiago. Mucha luz. Mucho amor. Reiki. El día de mañana las hijas de él y nosotros se lo vamos a agradecer", remarcó.

Al finalizar, la ex participante de Gran Hermano aclaró que mantiene un excelente vínculo con la familia de Thiago, pese a que ellos -meses atrás- comunicaron que tomaron la decisión de separarse. "Estamos todos unidos", cerró

¿Qué dijo Camila Deniz sobre la salud de su hermano, Thiago Medina?

A casi tres días del accidente de Thiago Medina (22) en el partido de Moreno, Camilota habló sobre el delicado estado de salud de su hermano, quien permanece internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega tras accidentarse con su moto.

El ex Gran Hermano chocó con un auto y fue trasladado de urgencia al hospital. Presenta fracturas desde la cuarta hasta la novena costilla, además de la clavícula; también sufrió perforaciones en el pulmón y el hígado. Los médicos le practicaron un drenaje por un derrame de sangre y le extirparon el bazo.

“Thiago está estable, está evolucionando. Ya pasaron 48 horas y muestra una leve mejoría”, expresó la hermana de Thiago en comunicación telefónica con Buen Telefe.

En relación con la información y las imágenes falsas que circularon durante el fin de semana, Camilota aclaró: “Lo único que quiero aclarar es que circula información falsa. La única verdad va a salir de nuestra familia: de Dani, del papá de Thiago o de mí”.

“Estamos viviendo algo que nunca esperamos”, comentó la joven, quien en sus redes sociales también se ofreció como influencer para promocionar marcas, ya que necesita un ingreso extra para afrontar el difícil momento que atraviesan.

Con fe, sumó: “Le pido a la gente que nos acompañe con oraciones. Estamos atravesando una situación complicada. Además, Dani está con las bebés y estamos a mil. Queremos agradecer a todos los que se acercaron”.

En ese marco, el conductor del noticiero de Telefe le preguntó: “¿Pudieron hablar con el conductor del auto con el que chocó?”.

A lo que Camila respondió con firmeza: “En este momento eso no importa. Lo único importante es la salud de mi hermano. No sé nada de eso… Nosotros estamos todos unidos, pero no es nada fácil… En el hospital nadie se puede quedar con él”.