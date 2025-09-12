Trascendió el vínculo de Leandro Paredes con otra famosa tras el escándalo con Evangelina Anderson

"Anda con famosas y no famosas. El hermano de Tini presta su casa cuando hacen juntadas. Está él y están algunos jugadores de la Selección y llevan chicas", agregó Riva Roy.

Por último, el periodista cerró con su mirada sobre el comportamiento de Leandro Paredes. "Me molesta cuando pasa eso... la mujer abnegada, cuidando a los pibes, y el hombre cuidando por ahí. No está bueno", consideró del periodista del programa de Ángel de Brito.

¿Cómo está Evangelina Anderson tras el revuelo por su presunto romance con Leandro Paredes?

Mientras intenta dejar atrás los rumores que la vinculan con Leandro Paredes, Evangelina Anderson reveló que su madre atravesó un delicado problema de salud en las últimas semanas.

La modelo dialogó con Karina Iavícoli, quien se encontraba trabajando en Intrusos (América TV), y le ofreció salir al aire para aclarar los rumores que la relacionan tanto con el futbolista de Boca Juniors como con la persona con la que fue vista en un shopping. Anderson rechazó la invitación, pero dejó en claro su postura a través de mensajes de WhatsApp.

La panelista relató que Evangelina le explicó en privado "que cuando se estresa demasiado se queda sin voz y que actualmente no puede hablar. Que no la está pasando nada bien y que le genera impotencia cuando inventan tantas cosas". Saturada por la situación que la involucra, Anderson también habló del difícil momento familiar que atravesó: "Dijeron que me fui de viaje por el escándalo pero la realidad es que mi mamá sufrió un ACV, estuvo mal y cuando se recuperó, decidimos hacer un viaje todos juntos para celebrarlo".

Con respecto a los rumores sobre Paredes, fue contundente: "Te juro por mi vida que jamás lo vi. No lo conozco y no tengo nada que ver con él". Mucho más enfática se mostró al desmentir su supuesto vínculo con el hombre visto junto a ella en el shopping, cuya imagen fue difundida en vivo por LAM (América TV): "Me da vergüenza ajena. Ese chico es el hijo de Lorena, mi mejor amiga, y tiene la edad de Bastián, mi hijo mayor".

Finalmente, Anderson fue categórica y pidió respeto: "Esto me pone muy mal. Jamás saldría con un hombre casado porque no está en mí, no es algo que me interese para mi vida. Les pido que no mientan más".