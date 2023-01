El desgarrador audio de Melody Luz llorando tras confirmar que está embarazada de Alex Caniggia

Estefi relató qué le envió un mensaje para chequear la feliz noticia, pero la reacción no fue la esperada y recibió una catarata de mensajes con audios incluidos, donde le pedía que "no abran la boca" y que la "estresó mucho ese mensaje", aunque solamente la angelita buscaba confirmar la noticia.

A pesar de que la panelista del ciclo que conduce Ángel de Brito le prometió hermetismo y respeto, tal como ella pidió, le envió un audio quebrada en llanto, en el que le dijo "vos no pero donde trabajas son nefastos, no se si tenés pruebas o no pero me da bronca, me da bronca que se metan tanto en la vida de los demás pero yo no jodo a nadie", comenzó.

"No dejan que una se meta en el medio, te quieren pisotear tus cosas, tu pasado, tu secretos. Ángel me la hizo pasar en el Bailando, te pido por favor que no le cuentes a nadie, porque es muy reciente y es muy íntimo y no se si la prueba que tenés es real o no pero te pido que no te metas porque yo no jodo a nadie", cerró, quebrada en llanto y muy angustiada.

image.png

La publicación con la que Melody Luz y Alex Caniggia confirmaron la feliz noticia

Para confirmar que esperan juntos su primer hijo, Melody Luz y Alex Caniggia subieron juntos un dulce mensaje en conjunto a sus redes sociales.

“¡Ahora sí! Se viene bebé”, escribieron junto a varias fotos donde se podía ver al “Emperador” besándole la panza, el test de embarazo positivo y hasta una de las primeras ecografías.

“Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor. Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre”, comentaron con emoción.

“Nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé, pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla”, expresó él. Y agregó: “Te amo, mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación”.