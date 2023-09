El desgarrador llanto de Gabriel Schultz al anunciar el levantamiento de su programa radial

"No es una decisión nuestra. Ninguno de nosotros quería dejar este programa, todos queríamos seguir haciéndolo...", agregó. "No nos dieron esa posibilidad las autoridades de la radio de seguir haciéndolo. Es una decisión que no compartimos", aseguró.

"Yo en lo particular estoy un poco con la voz quebrada porque el lunes va a ser la primera vez, en mis últimos años, en que me voy a levantar y no voy a ir a ninguna radio. Hace 34 años que me levanto y voy a una radio y el lunes no. Y estoy mal por eso", expresó entre lágrimas.

"Perdonen que lo haga personal, pero me pasa eso. Entonces, lo siento muy injusto. Y me duele. Porque no hicimos las cosas mal. Las hicieron mal otros. En los últimos tres años, esta radio tuvo cuatro directores. No hay ninguna radio que en tres años cambie cuatro veces la dirección y le vaya bien", dijo angustiado.

"Esta radio fue manejada de esa manera y el resultado es éste y los que pagamos somos nosotros. Por eso me da bronca. Estoy en Metro desde 2001. La hicimos a esta radio. La hice junto a Cayetano, de los que están al aire. Y ver cómo la destruyeron entristece", sumó.

Y cerró: "Y yo me quedé en esta radio cuando mis excompañeros me ofrecieron ir a otros lados, pero yo dije 'me quedo en Metro a pelearla' y perdí".

Fuerte cruce de Alfa y Gabriel Schultz en Polémica en el bar por la inseguridad: "¿A vos el chorro te avisa?"

El Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que la Policía de la Ciudad se capacita para comenzar a utilizar 60 pistolas Taser.

En este sentido, se dio un intenso debate en la mesa de Polémica en el bar, América Tv, sobre la inseguridad, donde Walter Alfa Santiago y Gabriel Shultz mantuvieron un picante ida y vuelta.

"Hasta ahora la usaron con operativos con perros. Además, cada vez que la disparas, 40 dólares", dijo el periodista. A lo que el ex Gran Hermano 2022 contestó a favor de su utilización: "No tiene que haber 60, 60 mil tiene que haber".

"Está policía no está preparada para nada", retrucó Shultz. Y Alfa comentó: "No está preparada no, tampoco puede actuar. ¿Qué querés que hagan? Si sacan un arma y los meten preso".

"La economía está destruida y está el problema de la inseguridad. Los pobres no roban, el delincuente tiene que aprender que tiene que pagar, el que delinque es delincuente, no pobre", argumentó el ex GH.

"Estoy de acuerdo con la policía preparada, que disparar no sea la primera opción, eso no es lo que está pasando", se diferenció Gabriel. A lo que Alfa comentó: "No, porque el policía te tiene que avisar: alto policía. ¿A vos el chorro te avisa? Alto ladrón te voy a robar".

"Te das cuenta solo, no hace falta que te avisen", lanzó Shultz. "Entonces el chorro que se de cuenta que si sale a afanar, va a venir un policía y le va a tirar, y se acabó la historia", remató Alfa.

"¿A vos te asaltaron alguna vez? ¿Había un policía cerca?", insistió Gabriel. A lo que el hombre de Tigre contó: "Me asaltaron un montón de veces, y me tiraron dos veces, un revólver en la cara, y a mi mamá le rompieron la cara de una trompada para sacarle un celular".