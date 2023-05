Gabriel Schultz le respondió a Lucas Benvenuto y fijó su postura: "Soy amigo de Jey Mammon y le creo a él"

En este sentido, el martes Gabriel Schultz le respondió a Lucas Benvenuto en el ciclo Polémica en el bar, América Tv, al ver su fuerte mensaje en redes.

“Leí esto, me causa mucho dolor aún hoy lo que le pasa aún hoy a Lucas. Obviamente que nadie quiere que le pase esto a un hijo. Yo no hubiera querido que le pase a él, pero él no tuvo los padres que mis hijos sí tuvieron”, indicó el periodista.

Y afirmó: “Yo soy amigo de Jey, le creo a Jey, y creo que él lo amó. Y también dije que Lucas es una persona que sufrió muchísimo en su vida, antes de conocer a Jey. Y yo creo, por lo que hablé con Jey, porque no lo conocía a él en ese momento, que él se enamoró de una persona a la que no le pidió el currículum”.

“Luego se entera de su vida, y se amaron. Ahora, de ahí a decir que soy un defensor de abusadores o que festejo la corrupción de menores, de ninguna manera. No solo estoy lejos de eso y en contra, lo aborrezco, y no me imagino a alguien haciendo eso, me da asco”, dejó en claro el periodista.

Y cerró ante los comentarios que le hicieron Flavio Mendoza y Marcelo Polino sobre su postura en este tema: "La historia de Lucas es horrible, y lo que yo creo y capaz que me equivoco, es que Jey lo llevó a un mundo mucho mejor”.

Yanina Latorre quebró en llanto tras su charla con Lucas Benvenuto: "Él creía que el amor era..."

El martes en LAM, América Tv, Yanina Latorre leyó la charla que tuvo con Lucas Benvenuto tras la aparición de Jey Mammon, y se quebró en vivo al leer las palabras del joven que denunció por abuso sexual al humorista.

"El me escribió hoy, yo sinceramente como es un caso muy delicado quien me importa en esta historia es Lucas", comenzó. "El está muy triste, el no estaba viendo nada y se entera que se está volviendo a hablar porque le escribieron algunos medios", añadió y detalló que él se intenta mantener alejado de las noticias.

"Me dijo que siente mucha culpa de hablar, eso me mata. Le dije que lo abrazo fuerte y el me dice de nuevo que siente mucha culpa de hablar. Le dije que no tiene que sentir culpa de nada", dijo Yanina mientras se le comenzaba a quebrar la voz.

"'Siento culpa como cuando era chico, ¿Qué están haciendo conmigo Yani', me preguntó y me dijo 'encima me tengo que ir a trabajar porque la vida sigue'", sumó la comunicadora sobre su desgarradora charla con Lucas.