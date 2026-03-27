El duro derecho a réplica de Nancy Duré a la renuncia de Evelyn Von Brocke de APTRA: "Me trató de..."

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"Yo quisiera saber los motivos por los cuales me llevaría a la Justicia si en algún momento me demanda", lanzó la periodista. Y se planteó picante: "Ahora me pregunto yo y les pregunto a ustedes: ¿Puede una persona renunciar a un lugar al que ya no pertenece?”.

“En la asamblea de diciembre se determinó por votación mayoritaria que Evelyn había sido expulsada. Es decir, Evelyn no pertenece a la entidad. Ella presentó una apelación pero no se la aceptaron, no ganó nada", remarcó Nancy Duré.

Y sobre la reunión de este viernes explicó: "La asamblea iba a leer hoy esa apelación y decidir si se la acepta o no. Por ahora no se la ha aceptado por lo cual hasta el momento etaba expulsada por lo cual es difícil que haya renunciado a la entidad. Entiendo que es mejor decir renuncié que me expulsaron".

"Quiero sber los arguemtnos de eta persona que a mí me trató de rompe matrimonios, cosa que a mi me hirión en lo más profundo, puede llevarme a la Justicia, porque no estoy entendiendo", arremetió filosa contra Evelyn Von Brocke.

Y cerró acerca del conflicto con su colega: "Hicimos una primera mediación y quedamos hacer una segunda, no puedo dar detalles. No hay una demanda presentada en ningún lado. Yo no filtré el chat, si ella piensa eso se equivoca. Ella me difamó frente a 60 periodistas diciendo que rompía matrimonios y cuando le repregunté dijo: 'a mí no me gustan los casados'. Dijo que yo rompía matrimonios cosa que es mentira".

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Evelyn Von Brocke aclaró las razones de su renucia a APTRA

Evelyn Von Brocke explicó en Intrusos (América Tv) los motivos de su renuncia a APTRA horas antes de una reunión clave entre los miembros de la entidad donde iba a quedar definidido su futuro.

"Se hace a través un mail general a la comisión. Creo que era necesario porque no me siento a derecho y no voy a someterme mañana a esstar en una situación donde no se cumplen los minimos requisitos. Mi abogada redactó 22 páginas con todas las irregularides que hubo en el mes de diciembre con respecto a la asamblea", indicó la periodista.

En su explicación, comentó cómo la filtración de aquel chat la perjudicó tanto a ella como a Marcelo Polino: "Marcelo y yo somos víctimas de esta situación. Es en un chat privado y todo tiene un contexto largo de dos meses donde nos veníamos escribiendo (con una persona). Si vos haces una captura de pantalla de un pedacito de una pelea de un matrimonio tenés que ver cuándo se venían llevando mal o bien. Él nunca me aceptó las disculpas", fundamentó Von Brocke.

Y cerró apuntando contra dos de sus colegas e integrantes de APTRA: "Susana Roccasalvo es una de las que me insultó e injurió en la asamblea y no se lo voy a perdonar. Debería tener un manto de piedad con ella misma y se ha mandado bastantes cagadones en u profesión para dar clasess de moral y ética. A Nancy (Duré) la llevé a la Justicia y no puedo responder nada ni nombrarla en ningún medio".