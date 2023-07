El desgarrador relato de Kami Franco, al confirmar la noticia más triste

En las últimas horas se viralizó una historia de Instagram, en la cual deja en claro que su relación con El Moneda llegó a su fin. La cuenta de LAM en Twitter (@elejercitodelam) reposteó el mensaje que colgó la influencer.

"Jamás te voy a perdonar todo lo que me hacés. Prefiero estar bien de salud y no que me estés enfermando mentalmente. Hasta acá llegué, te brindé una familia y todo mi apoyo... peor con todo el dolor de mí corazón te digo: 'chau'. Primero está mi hija", sentenció La Kami.

Polémica con Kami y El Moneda: enfrentan una grave acusación tras el robo

Semanas atrás, la tiktoker Kami y su pareja, El Moneda, denunciaron que fueron víctimas de un robo. Los delincuentes aprovecharon su ausencia, barretearon la puerta y revolvieron todo en busca de dinero y otros objetos de valor.

“Me entraron a chorear. Todo nos chorearon. No sé que vamos a hacer, amor. Teníamos la plata ahorrada de nuestro terreno, de nuestra hija, de nuestra familia. No lo puedo creer”, expresó la cordobesa en un video, donde se mostró muy angustiada.

Kami y El Moneda no quisieron contar cuánto fue el dinero que les robaron. Sin embargo, según sus allegados y las fuentes policiales, se conoció que se trataría de más de 10 millones de pesos.

En un principio, la famosa tiktoker dejó en claro que no querían ningún tipo de ayuda. "Nosotros estamos bien y no vamos a pedir nada a nadie. Solos vamos a salir adelante", expresó la cordobesa.

Para sorpresa de muchos, Kami y El Moneda cambiaron de opinión y publicaron su alias para recibir dinero de parte de sus seguidores. "Estamos destruidos. Dejo todo manos de Dios", manifestó la influencer.

De inmediato, en las redes sociales, cuestionaron a la cordobesa y su pareja. Incluso, se conoció que El Moneda habría sido condenado por tentativa de robo y violencia de género.