Salieron a la luz fotos del impresionante cambio estético de Giselle Rímolo y su nuevo nombre en redes

“Pelucas, pestañas postizas, ropa, zapatillas”, enumeró la panelista al describir el tipo de mercadería que promociona. Y enseguida agregó sobre su presente laboral: “Hace de todo un poco”.

Sin embargo, más allá de ese pequeño emprendimiento, Iglesias también reveló algunos detalles sobre el estilo de vida que mantiene hoy la ex falsa médica. Según explicó, su rutina es bastante reservada y evita exponerse públicamente.

“Lo que no hace es salir de su casa. No sale nunca de su casa. Es más, su casa no tiene timbre. No hay forma de contactarse”, aseguró la integrante de ciclo de espectáculos, remarcando el bajo perfil que adoptó en esta nueva etapa.

Giselle Rímolo hoy 33

Hacia el final del informe, Fernanda Iglesias sumó información sobre el ámbito privado de Rímolo y su situación actual. Allí mencionó, por ejemplo, que continúa preocupándose por su apariencia física. “Esa foto de cuerpo entero ella se la saca cuando se hace una lipoaspiración, porque sigue siendo muy coqueta”, comentó.

Además, contó que mantiene una relación sentimental y dio algunos datos sobre su entorno. “Tiene un novio que se llama Diego, y vive en la casa de Torcuato que era de Juan Gaineddú, su abogado y su expareja”, precisó.

En ese mismo contexto, la periodista relató que ambos habrían intentado generar ingresos con un emprendimiento particular: alquilar su vivienda durante el día para que otras personas la utilicen.

Giselle Rímolo hoy 22

“Con esta nueva pareja arrancan un emprendimiento para ganar un poco de plata, que consistía en alquilar su casa durante el día, donde ellos vivían, como para que la gente pasen el día, porque la casa era muy grande y con pileta”, explicó.

Sin embargo, la iniciativa no habría terminado de la mejor manera. “Cobraban 100 mil pesos el día y las personas hacían fiestas, entonces los vecinos la denunciaron por ruidos molestos”, concluyó Fernanda Iglesias al contar el desenlace de la situación.

Giselle Rímolo hoy 11

Cuál fue el delito por el que Giselle Rímolo fue presa hace más de dos décadas

El nombre de Giselle Rímolo volvió a resonar con fuerza en los medios en los últimos tiempos, pero su historia judicial se remonta a más de dos décadas atrás. La mediática fue arrestada por primera vez a comienzos de los 2000, en medio de un escándalo que sacó a la luz el funcionamiento de su falsa clínica de estética y una serie de prácticas médicas irregulares que terminaron en la Justicia.

Rímolo fue acusada de tráfico de sustancias peligrosas para la salud que produjo una muerte, homicidio culposo, ejercicio ilegal de la medicina y múltiples estafas. La causa avanzó tras una investigación que expuso cómo ofrecía tratamientos de adelgazamiento y productos que presentaba como “naturales”, pero cuya composición real era desconocida para quienes los consumían.

El caso tuvo un punto de inflexión con la muerte de Lilian Stella Díaz, una paciente de 41 años que había acudido a la clínica de Rímolo en busca de tratamientos estéticos. Según se determinó en la causa, la mujer consumió durante cinco meses pastillas y otras sustancias suministradas por la falsa médica.

Rimolo Giselle

Díaz falleció el 30 de junio de 2001 a causa de las secuelas que le provocaron esas medicaciones nocivas. La investigación determinó que Rímolo había engañado a la paciente sobre la composición real de los productos que le indicaba.

El hecho fue considerado por la Justicia como un homicidio culposo —o simple por dolo eventual, según el fallo judicial— vinculado al ejercicio ilegal de la medicina. Este episodio fue determinante para avanzar en la causa que terminó con una dura condena contra la mediática.

En 2012, la Justicia la condenó a nueve años de prisión por los delitos investigados. La sentencia incluyó además su responsabilidad en 70 estafas reiteradas, ya que decenas de pacientes habían confiado en sus supuestos tratamientos milagrosos.

Entre los damnificados hubo incluso figuras conocidas del mundo del espectáculo y del periodismo, como Susana Giménez, Carmen Barbieri, Paulo Vilouta y Tití Fernández, quienes consumieron los productos que Rímolo promocionaba.

giselle rimolo.jpg

Según se investigó, la mujer ofrecía pastillas que aseguraba que eran naturales y que no tenían efectos secundarios, incluso para embarazadas y niños. A fines de los 90 cobraba 30 pesos por cada receta y otros 20 pesos por una consulta personal.

Las primeras detenciones de Rímolo ocurrieron en 2002 y 2004. En esas ocasiones logró recuperar la libertad tras pagar fianzas de 300 mil dólares y 100 mil pesos. Sin embargo, la causa continuó avanzando en los tribunales.

Tras varios años de apelaciones, la condena quedó firme y finalmente en 2017 comenzó a cumplir la pena de prisión efectiva. Rímolo permaneció detenida durante varios años y obtuvo la libertad condicional en 2021 gracias a su buena conducta. Sin embargo, su nombre volvió a aparecer en los tribunales por causas posteriores vinculadas a presunto lavado de dinero.

El caso de Lilian Stella Díaz y las decenas de pacientes que denunciaron haber sido estafadas marcaron uno de los escándalos judiciales más resonantes vinculados al mundo de la medicina estética en la Argentina. Según informes recientes, las estafas que giraban alrededor de la falsa clínica habrían generado una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares.