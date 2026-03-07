Tras un día internado, Guillermo Coppola recibió el alta: qué le pasó y cómo se encuentra ahora

“Llama la atención, y no, porque él tuvo Covid en el 2021 y desde ese momento quedó muy mal a nivel pulmonar. De hecho, tuvo varias afecciones y estuvo internado en su momento en terapia intensiva... Desde hoy está internado, está acompañado de su familia, por eso se ausentó hoy a la radio”, detalló.

Durante buena parte del día, el tema se manejó con gran reserva y prácticamente no hubo información oficial. Sin embargo, hacia el final de la jornada Coppola decidió romper el silencio y enviarle un audio de WhatsApp a Daniel Ambrosino, quien compartió el mensaje en América Noticias.

Embed

En ese audio, el propio empresario explicó que los médicos decidieron realizarle un cateterismo para evaluar con mayor precisión su estado pulmonar, ya que continúa con secuelas desde la pandemia.

“Ya estamos en casa. Hemos hecho el cateterismo para determinar el grado de compromiso pulmonar y el diagnóstico médico de primera y a seguirle metiendo”, expresó Guillermo Coppola, llevando calma a quienes seguían con atención la evolución de su salud.

Además, dejó en claro que deberá continuar con un tratamiento específico indicado por los especialistas. “Hay un tratamiento a seguir y lo vamos a seguir como corresponde”, señaló.

Agradecido por las muestras de afecto y la preocupación, cerró su mensaje con el optimismo que lo caracteriza: “La verdad debo agradecer la muy buena onda que tienen todos y ustedes por supuesto para conmigo. Un beso inmenso. Muchísimas, muchísimas gracias. A seguirle metiendo... ¡Vamos!”.

Cabe recordar que, a sus 77 años, Guillermo Coppola continúa activo en el ámbito laboral y participa a diario en programas de La 100 y El Observador, manteniendo una intensa agenda profesional mientras sigue de cerca sus controles médicos.

Dieron de alta a Guillermo Coppola - captura América Noticias

Qué había dicho la hija de Guillermo Coppola sobre la salud de su padre

Durante varias horas del viernes reinó la incertidumbre alrededor del estado de salud de Guillermo Coppola. Antes de que el propio exrepresentante rompiera el silencio para confirmar en América Noticias que ya había recibido el alta y explicar qué había sucedido, circularon distintas versiones que generaron preocupación en el ambiente del espectáculo y el fútbol.

En medio de esas especulaciones, fue Bárbara Coppola, hija del empresario, quien salió a llevar tranquilidad y aclarar la situación. La información se dio a conocer en el programa A la tarde (América TV), donde la periodista Cora Debarbieri contó que decidió comunicarse directamente con la familia del histórico representante para conocer de primera mano cómo se encontraba.

Según relató la panelista al aire, la hija de Coppola le respondió con un mensaje en el que buscó despejar cualquier tipo de duda sobre el cuadro de su padre y confirmar que no había motivos para alarmarse.

“Mi papá ya está en su casa. Solamente le hicieron estudios que requerían que esté algunas horas en la clínica, pero todo bien. Gracias por preocuparse”, expresó Bárbara, en un texto que rápidamente fue compartido durante la emisión del ciclo.

Bárbara Coppola sobre la salud de Guillermo Coppola - captura A la tarde

El mensaje fue leído en vivo y sirvió para poner paños fríos en medio de las versiones que habían comenzado a circular desde temprano. De esa manera, quedó claro que el empresario no atravesaba una situación grave, sino que su paso por la clínica estuvo relacionado con controles médicos.

En ese mismo sentido, la periodista Débora D’Amato aportó más detalles sobre el contexto de la internación y explicó que se trató de un procedimiento previsto dentro de un seguimiento médico.

“Eran estudios programados a raíz de cómo su salud quedó en la parte respiratoria complicada después del COVID y tenía que hacerse un chequeo de rutina que significaba una pequeña internación y de ahí quizás vino la confusión sobre la internación”, precisó la panelista, aportando claridad sobre lo ocurrido.