El desgarrador testimonio de Celina Rucci sobre su lucha contra la leucemia: "Saqué fuerzas..."

“Esta enfermedad me volvió a poner en stand by, hubo momentos de mucha incertidumbre, miedo y dolor, pero siempre abundó la esperanza y saqué fuerzas que nunca me imaginé tener”, reveló Rucci.

La modelo, que está en pareja con el cirujano Federico Girardi, expresó: “Este fin de año y comienzo del nuevo quiero dedicarle este posteo a todos aquellos amigos que están atravesando por circunstancias desafortunadas, a ellos y a las personas que los rodean”.

“Darles todo mi amor y pasarles un poco de esperanza. Porque ¿qué sería de esta vida si no tenemos esperanzas? Fuck 2023, Hello 2024″, concluyó Celina.

Wanda Nara compartió por primera vez el comunicado que recibió con el diagnóstico de leucemia

El 2023 fue un año delicado para Wanda Nara. Si bien tuvo maravillosos momentos, en el mes julio recibió el diagnóstico que confirmaba su leucemia.

Con el comienzo de un nuevo año, la conductora decidió hacer un balance del año pasado en sus redes sociales y allí mostró por primera vez el certificado que recibió de FUNDALEU.

“Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de Julio de 2023 se encuentra en seguimiento en FUNDALEU, por una Leucemia Mieloide Crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado”, expresa el escrito.

Dado que en ese momento Wanda se trasladó junto a su familia a Estambul, para acompañar a Mauro Icardi en su carrera futbolística, en las ultimas líneas el comunicado aclara: "Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad”.