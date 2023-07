Recuperada de una leucemia, Celina Rucci se refirió a la salud de Wanda Nara y generó tremenda polémica

“En Argentina demoran mucho tiempo en dar el diagnóstico de una leucemia, a mí en EEUU en el mismo día me lo diagnosticaron y me internaron para comenzar con el tratamiento. ¿Falta tecnología en los laboratorios?”, fue el mensaje de Celina Rucci que molestó a los internautas al entenderlo como una crítica al sistema de salud argentino.

En tanto, tras el diagnóstico lanzado por Jorge Lanata desde Radio Mitre, Celina volvió a la red social del pajarito. “Me alegra leer por acá que los resultados se los han dado rápidamente. Lamentablemente, en mi instagram me cuentan historias muy distintas. La espera es terrible”, escribió.

TW Celina Rucci 1.jpg

Pero como las críticas a sus palabras no paraban de multiplicarse, Rucci salió al cruce y le respondió a los haters: “No sean tan básicos de entender que solo elogio la salud de Estados Unidos. Obvio que voy a estar muy agradecida por salvarme la vida, pero lo que más deseo es que en Argentina existan las mismas herramientas para los médicos y pacientes. Así todos tienen mayores posibilidades de sobrevivir”.

Por último, Celina volvió una vez a su cuenta de Twitter para dejar en claro su postura y sugirió: “Ya que se ofenden tanto, ¿quieren que les cuente las diferencias? Les propongo a todos los que se enojan y putean que el lunes donen sangre. Esa sería una buena manera de defender al pueblo argentino. (Ni que hablar con la donación de médula)”.

TW Celina Rucci 2.jpg

Ángel de Brito habló con Wanda Nara y dio detalles de su cuadro de salud

Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito contó que habló con Wanda Nara el fin de semana, después de que la empresaria fuera internada el miércoles en el Sanatorio Los Arcos, en Palermo, para realizarse estudios.

"Voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé el fin de semana. Wanda me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando", comenzó diciendo el conductor. "Solo sabían que se había internado, que se había hecho unos chequeos. Obviamente, como cualquier padre, creo yo, como cualquier adulto, intentan pilotear la situación hasta tener un diagnóstico certero y qué tratamiento y qué pasos hay que seguir a partir de ahora", dijo.

"Wanda se hizo estudios la semana pasada y, como dice en el descargo, hay valores que no dieron bien. Está atendida por un gran profesional, muy reconocido en el mundo de la medicina, especialista en lo que supuestamente tiene que tratar. Digo supuestamente porque todavía ella no lo sabe. Hoy a la mañana no tenía el diagnóstico", detalló Ángel.

Angel de Brito LAM.jpg

El presentador recordó que en el after party de los premios Martín Fierro 2023 Wanda Nara le había contado que se iba a ir de vacaciones a Europa con Mauro Icardi y sus hijos. "Antes de viajar se fue a hacer los estudios de rutina. Cuando se hace los estudios encuentran que los valores no estaban bien. Se repiten esos estudios y los valores vuelven a dar de la misma manera", contó.

"El único síntoma que tenía Wanda antes de ir a hacerse el chequeo de rutina era una pequeña molestia en el bazo. No sabía si era de los ovarios o del bazo. No sentía nada preocupante como para ir a hacerse un control", afirmó de Brito.