El desubicado comentario de Nacho Elizalde a Flor Jazmín Peña tras los rumores de romance con Nico Occhiato

"O sea, ¿solo fui a Miami porque él (señalando a Ochiatto) solo me quiere cog...?", le preguntó la influencer. "No, no, no confíes en los varones hasta que te llevan a Miami", reiteró Elizalde.

"No entiendo. Yo fui a laburar a Miami", sostuvo Flor. "De laburo, pero te lleva un hombre en quien confiás", agregó Elizalde. "Es medio raro el comentario", intervino Nico.

"Sí, está fuera de lugar, laburo hace tres años acá. Vivimos viajando, fuimos a hacer una nota. La rompimos. Que se reduzca todo a que me fui a cog.. con Nico Occhiato...", le respondió.

Recientemente se reavivó el rumor de romance entre Flor Jazmín Peña y Occhiato. Ellos se conocieron hace cuatro años cuando fueron pareja campeona del Bailando.

Ángel de Brito acorraló a Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña: ¿están en pareja?

El conductor de LAM, Ángel de Brito, visitó el programa de Nicolás Occhiato en Luzu TV, Nadie dice nada. En el ciclo 2.0, el periodista de América aprovechó la ocasión para preguntarle al referente del streaming sobre su relación con Flor Jazmín Peña.

"¿Con Flor salieron?", lanzó el jurado del Bailando 2023. "Eh, ¿con Flor? No, con Flor no", fue la respuesta del presentador de Nadie dice nada. "No, siempre nos llevamos muy bien. Por eso laburamos juntos hace 4 años. Nunca pasó nada", acotó la bailarina.

Flor recordó que incluso en el certamen de Marcelo Tinelli llegaron a tener una coreo muy caliente, pero -en ese momento- los besos en la pista pasaron por alto. "Hubo una bachata en la que nos re contra champamos y nadie dijo nada del beso", detalló.

Pese a la respuesta de los protagonistas, Ángel de Brito fue contundente con su apreciación. "Yo creo que estuvieron al borde y no concretaron", sentenció el periodista de espectáculos.