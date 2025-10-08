A24.com

Se filtró el fuerte motivo que llevó a Big Ari a renunciar en vivo a Cuestión de Peso

Se conoció la verdadera razón por la cual Big Ari tomó la firme determinación de irse del programa de El Trece, Cuestión de Peso.

8 oct 2025, 11:00
El clima dentro de Cuestión de Peso (El Trece) llegó a un punto límite y derivó en una situación de máxima tensión en vivo. Ariel Ansaldo, más conocido como Big Ari, decidió renunciar al ciclo luego de atravesar semanas de enfrentamientos con los profesionales de la salud y con el propio conductor. A pesar de haber logrado una notable reducción de 17 kilos, el participante aseguró que la presión y las críticas constantes lo llevaron a tomar una decisión definitiva.

El episodio se desarrolló este martes, durante una conversación en vivo con el doctor Sergio Verón. A simple vista afectado por la situación, Ariel expresó su malestar y dejó en claro que no podía continuar bajo esas condiciones. “¡No puede ser que te obliguen y uno la pase mal!”, lanzó, en alusión a la exigencia que, según él, ejercía el equipo médico sobre los participantes.

En medio del tenso intercambio, pidió la intervención de Estefanía Pasquini, esposa de Alberto Cormillot, y reveló que se sentía hostigado desde hacía tiempo. “Dos meses diciéndome que hago todo mal, que me va a ir mal, que voy a fracasar... estoy harto de pasarla mal en las charlas”, manifestó entre la bronca y la tristeza.

Finalmente, agotado emocionalmente, Ariel tomó la palabra para anunciar su decisión al aire. “¡Ya está! Estoy cansado, no quiero estar mal. Basta, por favor, me quiero ir”, dijo antes de abandonar el estudio. Además, cuestionó el enfoque del reality y su tratamiento dentro del formato: “Yo vine a bajar de peso y hacer reír, pero me hacen quedar como no soy”.

En su despedida, el participante de Berazategui se sinceró sobre su desencanto con la dinámica del programa. “Nada es lo que parece en la clínica por momentos, y yo no encajo”, expresó, dejando en evidencia el trasfondo de conflictos que se había gestado en las últimas semanas. Así, Big Ari cerró su participación en Cuestión de Peso con un mensaje cargado de emoción y desilusión.

¿Ariel Ansaldo tiene un pasado swinger?

Tras su paso por Gran Hermano 2022, Ariel Ansaldo visitó el piso de LAM (América TV) para mantener un mano a mano con Ángel de Brito. En medio de la charla, el hombre de Berazategui sorprendió al hacer una confesión picante.

"Yo tengo un humor irónico, sarcástico... que en la casa no iba", afirmó el experto parrillero. "¿Sos más zarpadito?", retrucó el conductor. "Sí, soy más zarpado", remarcó el ex GH.

"En un momento, en las primeras charlas en la casa salió el tema del swinger...", contó Ansaldo. "¿Te gusta el swinger?", preguntó Ángel. Algo incómodo, el invitado no respondió con palabras, pero hizo un gesto afirmativo.

"El reboleo de cabeza es 'voy todos los jueves'", interpretó el conductor. "Siempre me gustó el teatro...", replicó Ansaldo. "¿Qué tiene que ver el teatro con los swingers?", insistió la figura de América TV. "Bueno, pero quiero decir... soy open mind", concluyó el ex participante de Gran Hermano.

¿A qué se dedicaba Big Ari antes de su salto a la fama con Gran Hermano?

Antes de su participación en Gran Hermano 2022, Ariel Ansaldo, conocido como “Big Ari”, trabajaba como parrillero y en promociones y marketing. En varias entrevistas contó que viajaba a la Costa Atlántica y a distintos lugares para desempeñarse en estas actividades. Durante su juventud, además, practicaba snowboard y trotaba regularmente, manteniéndose activo.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia sus hábitos cambiaron, lo que contribuyó a un aumento de peso significativo. Así, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, combinaba su pasión por la parrilla con trabajos promocionales y de marketing, mientras llevaba un estilo de vida activo que luego se vería modificado por distintos cambios personales y sociales.

     

 

