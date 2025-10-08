Se filtró el fuerte motivo que llevó a Big Ari a renunciar en vivo a Cuestión de Peso

En su despedida, el participante de Berazategui se sinceró sobre su desencanto con la dinámica del programa. “Nada es lo que parece en la clínica por momentos, y yo no encajo”, expresó, dejando en evidencia el trasfondo de conflictos que se había gestado en las últimas semanas. Así, Big Ari cerró su participación en Cuestión de Peso con un mensaje cargado de emoción y desilusión.

¿Ariel Ansaldo tiene un pasado swinger?

Tras su paso por Gran Hermano 2022, Ariel Ansaldo visitó el piso de LAM (América TV) para mantener un mano a mano con Ángel de Brito. En medio de la charla, el hombre de Berazategui sorprendió al hacer una confesión picante.

"Yo tengo un humor irónico, sarcástico... que en la casa no iba", afirmó el experto parrillero. "¿Sos más zarpadito?", retrucó el conductor. "Sí, soy más zarpado", remarcó el ex GH.

"En un momento, en las primeras charlas en la casa salió el tema del swinger...", contó Ansaldo. "¿Te gusta el swinger?", preguntó Ángel. Algo incómodo, el invitado no respondió con palabras, pero hizo un gesto afirmativo.

"El reboleo de cabeza es 'voy todos los jueves'", interpretó el conductor. "Siempre me gustó el teatro...", replicó Ansaldo. "¿Qué tiene que ver el teatro con los swingers?", insistió la figura de América TV. "Bueno, pero quiero decir... soy open mind", concluyó el ex participante de Gran Hermano.

¿A qué se dedicaba Big Ari antes de su salto a la fama con Gran Hermano?

Antes de su participación en Gran Hermano 2022, Ariel Ansaldo, conocido como “Big Ari”, trabajaba como parrillero y en promociones y marketing. En varias entrevistas contó que viajaba a la Costa Atlántica y a distintos lugares para desempeñarse en estas actividades. Durante su juventud, además, practicaba snowboard y trotaba regularmente, manteniéndose activo.

Sin embargo, con la llegada de la pandemia sus hábitos cambiaron, lo que contribuyó a un aumento de peso significativo. Así, antes de ingresar a la casa de Gran Hermano, combinaba su pasión por la parrilla con trabajos promocionales y de marketing, mientras llevaba un estilo de vida activo que luego se vería modificado por distintos cambios personales y sociales.