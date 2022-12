El día que la abuela de Julián Álvarez se derrumbó de emoción y no pudo parar de llorar 

Embed

La cuna futbolística de "la araña" fue el Club Atlético Calchín. Su apodo surgió como un juego entre chicos y en la búsqueda de llamarlo de alguna manera que representase su perfil, ya que cuando intentaban quitarle la pelota parecía que tenía varias patas. Allí jugó hasta su adolescencia, cuando River lo reclutó y lo llevó a su pensión para formarlo y explotar su potencial.

"Tenemos un montón de historias, lo pudimos disfrutar hasta los 15 años, pasando por todas las inferiores, y ahí en marzo del 2015, apenas 15 años cumplidos se fue. Pasó todo tan rápido en estos 7 años que nos sorprende", relató con emoción el jefe comunal.

Sin embargo, la historia de Julián Álvarez también tiene un relato familiar que su abuela Tita contó con detalles en un video que hoy cobra mucha más fuerza y que fue puesto al aire a mediados de año cuando calentaba la previa de Qatar 2022.

Ella cuenta que el deportista cuando era chico le pidió al papá que lo saque de la pensión porque no aguantaba más. Así fue que regresó a su casa y recién a los 15 años le pidió a su familia que lo lleve a River.

"Una vez le preguntaron cuál era su sueño. Él dijo que era llegar a la Selección, jugar en la Selección y jugar con Messi. Cuando jugó en primera, que hizo ese gol, se abrazó con Messi, ahí fue cuando me lloré todo, todo. Fue la emoción más grande. En el pueblo todos me quieren, yo me llevo bien con todos. Todos me saludan. Yo soy así. Me siento como el Julián. Pido tener salud para poder disfrutar todo esto", contó la abuela de Julián Álvarez.

La novia de Julián Álvarez no puede más de amor: la dedicatoria a la araña tras brillar contra Polonia

Julián Álvarez se convirtió ayer en uno de los deportistas más importantes de la Selección Argentina. Convirtió un gol y pese a su corta edad, no le pesa estar jugando una Copa del Mundo. Pero, fuera de las canchas, Álvarez tiene una vida que resguarda bastante pero que lo mantiene feliz.

Sobre su historia de amor con Emilia Ferrero se conoce poco y nada aunque los chicos publicaron algunas imágenes del hermoso romance que viven.

Ayer, tras la victoria de Argentina y del gol de la araña, Emilia le dejó una dedicatoria a su novio en una storie de la red social.

La joven llegó a Doha y desde el primer minuto está presente en cada encuentro, como su gran talismán. Estuvo contra México y aquel día comentó: “Yo te sigo por donde me pidas, por toda la vida te voy alentar”. Dijo y agregó un simpático emoji de una araña.

Ahora, tras el triunfo y su destacada actuación, compartió una imagen de Julián festejando. A esa postal le agregó: “¡Vamos mi amor! Simplemente fútbol, son los sueños que se alcanzan”.