El día que la actriz de Vikingos piropeó e intentó conquistar a Nico Vázquez: "Tenés unos ojos hermosos"

El episodio cobró aún mayor visibilidad cuando la protagonista de la tira envió un mensaje grabado en el que combinó el humor con una cuota de sugestión. La actriz inició su saludo con un tono cercano. “Hola, Nicolás. Soy Katheryn Winnick, de Vikingos, hago de Lagertha. Gracias por el hermoso mensaje. Realmente tenés unos ojos hermosos”. El intercambio sumó intensidad cuando ella le hizo una propuesta: “Espero verte en el set. ¿Por qué no te subís a un avión? ¿Por qué no venís a visitarme? ¿Por qué no te das la oportunidad de ser un vikingo y mi escudero y guerrero personal?”.

Cuándo comenzó el quiebre de la relación entre Nico Vázquez y Gimena Accardi

En medio de una jornada agitada para Nico Vázquez y Gimena Accardi, luego del descargo de la actriz en el que reconoció su infidelidad y confirmó la ruptura definitiva, el actor sorprendió al revelar que hubo un hecho clave durante los 18 años de relación que marcó el inicio del final de la pareja, hoy ya separada.

Nico convocó a una conferencia de prensa a las 18 en la puerta del teatro Lola Membrives, donde actualmente protagoniza Rocky. Allí, frente a una multitud de cámaras, habló sobre cómo se sentía tras las declaraciones de Gimena y, además, confesó que la relación llevaba tiempo deteriorada: más un esfuerzo por sostenerla que un disfrute genuino. Según reveló, el quiebre comenzó tras el derrumbe de un edificio en Miami en junio de 2021, momento en el que ambos se encontraban allí.

Durante la conferencia, Vázquez abrió su corazón y compartió un relato profundamente íntimo sobre lo vivido junto a Gimena. “Pasaron cosas muy fuertes, sobre todo algo que yo hablé muy poco. Pero siento que para mí lo de Miami fue un antes y un después en la pareja. No voy a hablar de detalles, porque es algo que no lo puedo explicar. Solamente lo puedo hablar con alguien que haya vivido algo similar”, comenzó diciendo el actor en referencia al derrumbe en Miami de 2021, donde ambos estuvieron presentes.

Visiblemente nervioso, conmovido y afectado por el presente, Vázquez comparó aquella experiencia con hechos trágicos de gran magnitud: “Me pasó cuando lo hablé con gente que estuvo en las Torres Gemelas. No quiero entrar en detalles, pero todo eso lo hablé. Y es lo único que voy a decir al respecto”.

“Sentí que ahí, en vez de seguir creciendo el amor, nos sostuvimos. Y creo que ahí, hoy que lo veo con el diario del lunes, cuando deja de crecer el amor o la admiración, que es lo que más teníamos nosotros, solamente te sostenés. Y bueno, llega un momento que sucede lo que sucede”, explicó cómo ese episodio se transformó en un punto de inflexión en su relación.

Finalmente, Vázquez pidió respeto y empatía tanto para él como para Accardi: “No tomen partido por ningún lado. Yo tengo muy claro lo que pasó. Ella también. El mejor partido que pueden tomar es desearnos lo mejor a los dos, que podamos encontrar felicidad. Que es un poco lo que yo le digo a ella. Y ser familia nosotros para siempre”.