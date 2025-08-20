Aseguran que se viene un escandaloso divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis: la cifra en juego

Evangelina Anderson explicó los motivos de la separación con Martín Demichelis
Después de 18 años de matrimonio, Evangelina Anderson confirmó públicamente su separación de Martín Demichelis. Por primera vez, la modelo habló ante las cámaras sobre el fin de la relación y aclaró desde hace cuánto tiempo están distanciados.
“Estoy separada, estamos muy bien. No voy a dar detalles tampoco porque hay tres chicos. Gracias por preocuparse y el respeto. Hace mucho sí, mi vida no es un show y mi familia no es un circo”, dejó en claro la modelo ante las cámaras del programa Intrusos (América TV).
Al ser consultada sobre si ya habían iniciado los trámites de divorcio, la modelo confirmó: “Estamos en eso”. Además, indicó que permanecerá en la Argentina acompañada por su familia y amigos más cercanos.
Sobre el fin de su matrimonio con Martín Demichelis, la modelo expresó: “18 años es mucho tiempo, no estoy saltando en una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante, detalles no doy. Estoy separada, lo confirmó, ya está”.
Respecto a su vínculo con el exfutbolista y actual DT, a quien conoció en 2007 y con quien tiene tres hijos –Bastián, Lola y Emma–, Anderson se sinceró: “Nunca me escapé pero es un momento complicado. Con Martín nos llevamos bien”. Y consultada sobre una interacción en redes con un futbolista del exterior, aclaró: “A ningún jugador le pongo like”.
Evangelina y Martín se casaron en 2015, primero por civil y luego con una celebración en Pilar. Su relación, atravesó varias crisis, pero se consolidó con el tiempo y con la llegada de sus tres hijos.