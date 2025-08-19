A24.com

Las contradictorias declaraciones de Gimena Accardi sobre su separación de Nico Vázquez

Luego de que Gimena Accardi admitiera haberle sido infiel a Nico Vázquez, un material de archivo expuso sus contradicciones y abrió el interrogante: por qué cambió su versión respecto a lo que había declarado un mes atrás, al anunciar la separación.

19 ago 2025, 18:00
Luego de que se anunciara que Gimena Accardi le había sido infiel a Nico Vázquez, lo que derivó en su separación, apareció un material de archivo que contradice las declaraciones realizadas por la actriz el 19 de agosto, con las que dieron a conocer su separación a comienzos de julio.

En aquel momento, todos los focos estaban sobre el actor, y se especulaba que había tenido un romance con alguna compañera de elenco de Rocky. Entre los nombres que circulaban estaban Dai Fernández, recientemente separada de Gonzalo Gerber, y Mercedes Oviedo, otra de sus compañeras.

Paralelamente, en redes sociales surgieron rumores de que, en realidad, la infidelidad habría sido de Gimena con Andrés Gil, pareja de Cande Vetrano. Sin embargo, Nico y Gimena negaron la participación de terceros y se encargaron de dejar en claro que “el amor se había acabado” y por eso el paso que habían dado en la relación de quedarse con los buenos recuerdos de 18 años.

Un mes después, y tras la credibilidad que muchos dieron a las declaraciones de ambos, un nuevo escándalo estalló gracias a la información de Paula Varela en Intrusos (América TV) y de Ángel de Brito en LAM (América TV). En medio de la polémica, la actriz decidió confirmar que ella había sido la culpable y que había estado con otra persona, aunque no se conoce la persona ni todos los detalles de lo ocurrido entre medio.

"En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Soy humana, lo más rasa y básica posible. Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó", comunicó en OLGA el motivo por el cual se separaron, y desligó de responsabilidad a Nico, como se lo apuntaba en aquel momento.

Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación

Después de casi dos décadas juntos, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron poner fin a su relación. La noticia fue confirmada por ambos mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", expresaron al inicio, dejando en claro que la decisión se tomó desde el amor y la madurez.

La pareja explicó que llegar a esta determinación no fue sencillo. "No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar", escribieron.

Destacaron que, pese a la separación, el vínculo emocional entre ellos sigue intacto. "Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una", añadieron.

Por último, apelaron a la empatía del público para atravesar este momento delicado. "Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo", concluyeron.

     

 

