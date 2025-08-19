Las contradictorias declaraciones de Gimena Accardi sobre su separación de Nico Vázquez

"En la pareja, soy la responsable de haberse mandado una cagada. Soy humana, lo más rasa y básica posible. Lastimé a la persona que amo, que es Nico y era a la última persona que quería lastimar porque no se lo merece y desde hace dos meses se come un hate terrible. La ligó de rebote, lo acusaron de infiel y como es un señor, me cuidó", comunicó en OLGA el motivo por el cual se separaron, y desligó de responsabilidad a Nico, como se lo apuntaba en aquel momento.

Nico Vázquez y Gimena Accardi anunciaron su separación

Después de casi dos décadas juntos, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi decidieron poner fin a su relación. La noticia fue confirmada por ambos mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.

"Después de compartir con @gimeaccardi 18 años la vida, acompañándonos en las buenas, en las malas y en todos esos momentos que nos marcaron para siempre, hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos", expresaron al inicio, dejando en claro que la decisión se tomó desde el amor y la madurez.

La pareja explicó que llegar a esta determinación no fue sencillo. "No fue una decisión fácil, porque hay mucho amor, respeto y una historia profunda que nos une, vivimos momentos hermosos, atravesamos tormentas, crecimos juntos, reímos, lloramos y construimos un vínculo que siempre llevaremos en nuestro corazón. Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar", escribieron.

Destacaron que, pese a la separación, el vínculo emocional entre ellos sigue intacto. "Elegimos hoy transitar la vida por separado, pero el amor, aunque tome nuevas formas, sigue estando. Y el respeto mutuo será siempre el puente que nos una", añadieron.

Por último, apelaron a la empatía del público para atravesar este momento delicado. "Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele. Pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo", concluyeron.