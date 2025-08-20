El drama que vivió Juana Repetto en su nueva casa: "No todo es color de rosas"

juana repetto

Juana Repetto denunció un robo en el colegio de sus hijos y lanzó una dura crítica

Juana Repetto generó una fuerte repercusión en redes sociales tras publicar un contundente descargo contra el colegio privado al que asisten sus hijos. Con un tono directo y visiblemente molesta, denunció reiterados robos de pertenencias personales que los niños llevan a la institución, desde camperas hasta botellas de agua de marca.

“Colegios privados, caretas. Te chorean. Le llevás una botellita de marca y no vuelve. Le mandás una pedorra y la tienen todo el año”, expresó, visiblemente molesta. "Todo tiene nombre y igual desaparece", agregó.

La actriz explicó que, a pesar de que todo lo que llevan sus hijos está correctamente identificado, las pérdidas son constantes: “Le cosés el nombrecito, todo bien marcado, y aún así desaparece. El polar, la campera, la botellita. Todo”.

Además, Juana fue más allá y describió una actitud que, según ella, está naturalizada dentro del ámbito escolar: "Escuchado decir ‘perdés el buzo, andá y agarrate otro de otro pibe’. ¿Cómo? ¿Perdón?”. "Una botellita cheta, desaparecida. Una medio pelo, esa sobrevive años", sumó.

En su relato, no solo mostró indignación por la falta de control del colegio ante estos episodios, sino que también ironizó sobre el destino de los objetos perdidos: “Mandás una marca chorga y la tenés desde primer grado. Mandás una Stanley o algo más caro, no vuelve ni en sueños. Magia”.

Este planteo de Repetto expone una problemática que, aunque parezca menor, refleja una falta de organización y supervisión dentro de las instituciones educativas. En redes sociales, muchos usuarios comenzaron a cuestionar el valor de las cuotas escolares frente a la ausencia de respuestas ante estas situaciones: “Pagamos una fortuna y no hay nadie que supervise qué entra y qué sale”.