El doloroso accidente que sufrió Melody Luz mientras cuidaba a Venezia

Venezia cumplirá siete meses el próximo 15 de febrero y así como Melody muestra los momentos más tiernos y divertidos, también expone las situaciones difíciles que trae la maternidad.

"La victima: la mamá. La culpable: la uñita de la bebé", escribió en la historia y preocupó a sus seguidores.

En esta ocasión, se veía su cara con sangre a consecuencia de un sagrado de nariz por lo cual también podía ver un papel en su nariz para detener la hemorragia.

Melody Luz accidente domestico

La curiosa premonición de Melody Luz en una foto retro sobre su hija Venezia: "Un flash"

Melody Luz quedó asombrada al descubrir una extraña conexión con su hija Venezia en una foto retro y decidió compartirlo este miércoles con todos sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, la bailarina mostro una foto de ella de bebé en brazos de su madre, con un babero y un chupete, y escribió: "Chicos, tengo puesto un babero que dice Venezia”.

Acto seguido, la pareja de Alex Caniggia contó en un video: “Les quiero contar la historia de este babero que dice Venezia, con z como está escrito el nombre de mi hija”.

“Es una historia bastante corta, pero a mí me sigue flasheando. Resulta que el otro día mi mamá me manda fotos de este babero y me dice ‘mirá que lindo’”, detalló.

“Me dice ‘estaba revisando tus cosas de cuando eras bebé y lo encontré de una vez que tu tía viajó a Italia y te lo trajo a vos’”, relató Melody y agregó: “Hoy en día mi hija se llama Venezia”.

Hacia el final del video, comentó: “Está sin uso así que lo puedo usar con mi bebé, pero me parece un flash. Yo no creo en las coincidencias y ya sé que Venezia es una ciudad súper conocida y que la gente puede viajar ahí, pero me parece un flash que justo haya guardado un babero que dice Venezia y que justo mi hija se llame así”.