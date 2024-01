Melody Luz reveló su momento más difícil y cómo Alex Caniggia fue un apoyo fundamental

A pesar de este presente maravilloso, para la bailarina no todos los recuerdos dela reality son buenos y por eso sinceró en una nota con M Show (Ciudad Magazine) acerca de momentos complicados en donde se apoyó en Alex más que nunca.

Melody Luz Alez Caniggia y Venezia.jpg

“La verdad la pase muy mal después del reality, tuve mucha ansiedad, ataques de ansiedad pero gracias a terapia y al amor de Alex, mi familia y amigos pude salir adelante y hoy me siento bastante bien”, confesó.

Además, reflexionó acerca del peso de estar en pareja con alguien que creció con mucha exposición y admitió: "Me estoy acostumbrando un poco al 'ah mira, la novia de….'. Y es como, si, soy la novia de, pero antes de eso me llamo Melody y si nos llegamos a conocer fue porque yo hice mi camino previo y no es que nos conocimos en la calle un día cualquiera”.

Melody Luz mostró el sorprendente avance de su hija Venezia de tan sólo 6 meses: "Empezó a hacer sola"

A pesar de la firme decisión de no mostrar públicamente el rostro de su hija, lo cierto es que desde que nació el 15 de julio pasado, Melody Luz y Alex Caniggia no han dejado de ingeniárselas para mostrar el día a día de la pequeña Venezia.

Así como hace apenas unos días, desde la cuenta personal de Instagram de la beba, la pareja compartió la primera foto de Venezia a upa de su famoso abuelo, Claudio Paul Caniggia, ahora Melody mostró la sorprendente habilidad que adquirió la pequeña.

Melody Luz y Alex Caniggia con Venezia 6 meses.jpg

Con motivo de los 6 meses que cumplió la pequeña, Melody no dudó en compartir un emotivo posteo en las redes, donde expresó: "Cada día con vos es un aprendizaje constante, damos la vida por esos ojitos tiernos verdes y esa sonrisa con hoyuelito tan hermosa que tenés. Gracias por venir a colmarnos de amor y unión. Tus papis, tíos y abuelos te vamos a amar toda la vida".

Melody Luz posteo por 6 meses de Venezia.jpg

En tanto, desde sus historias virtuales sumó el más tierno de los videos de la nena cantándose a ella misma la canción de arrorró que suele susurrarle para que descanse. “Empezó a hacer sola el cantito que le hago siempre para dormirla", aseguró la bailarina derretida de amor. ¡Y no es para menos!