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El doloroso mensaje de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para despedir a su mamá: "Sos, fuiste y serás..."

Tras la inesperada y trágica muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio compartió un profundo posteo en sus redes sociales, donde le dedicó un emotivo último adiós y expresó sus sentimientos ante la dolorosa pérdida.

27 jun 2026, 21:29
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El doloroso mensaje de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, para despedir a su mamá: Sos, fuiste y serás...

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Benicio Guyot se despidió de su mamá, Ernestina Pais, a través de un extenso posteo en redes sociales, donde abrió su corazón y compartió unas sentidas palabras para homenajear a la conductora y actriz tras su inesperada muerte. Con una profunda carga emocional, el joven recordó el vínculo que los unía y destacó el amor, la admiración y los momentos compartidos a lo largo de sus vidas.

No hay dolor más difícil de atravesar que el de perder de manera inesperada a un ser querido. Cuando la muerte llega sin previo aviso, el impacto suele ser devastador y deja a familiares y amigos frente a una ausencia imposible de asimilar. Si se trata de una madre, un padre, un hermano o una hermana, el vacío resulta aún más profundo.

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De un instante a otro, los proyectos compartidos, las conversaciones pendientes, los abrazos y los momentos por vivir se transforman en recuerdos. Quienes quedan deben aprender a convivir con esa ausencia repentina, mientras intentan encontrar consuelo en todo lo vivido junto a esa persona que marcó sus vidas para siempre.

El mensaje completo de Benicio a su mamá Ernestina Pais

El mensaje completo que Benicio compartió en Instagram duele y mucho. Con la emoción a flor de piel, el hijo de Ernestina Pais encontró en las redes sociales una manera de despedirse y expresar todo aquello que quizás quedó pendiente. En el escrito, repasó anécdotas, enseñanzas y gestos de su mamá que quedarán para siempre en su memoria.

Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará.

Tus "te amo" pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día en el que no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un "te amo, hijo".

Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste, algo que muchos mueren sin sentir, y vos lo hacías con toda plenitud.

Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos también eras el mío.

Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que tocaras o alcanzaras mejorara.

Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil, pero trae algo bueno. Porque mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas.

La cantidad de mensajes que me llegaron me sorprendieron. Me habla gente que no conozco, que no sé quién es, solo para decirme que las risas y los momentos hermosos que les hiciste vivir les quedaron. Que tu impacto fue real.

Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar.

Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar.

Con esas ansias de verme bien a pesar de todos mis errores, te voy a recordar.

Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar.

Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá.

     

 

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