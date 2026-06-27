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La devastadora reacción de Federica Pais al enterarse de la muerte de su hermana Ernestina

En medio de la conmoción por la muerte de Ernestina Pais, se conoció cuál fue la reacción de su hermana, Federica, tras recibir la devastadora noticia. Qué hizo.

27 jun 2026, 20:39
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La devastadora reacción de Federica Pais al enterarse de la muerte de su hermana Ernestina

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La devastadora reacción de Federica Pais al enterarse de la muerte de su hermana Ernestina

a inesperada muerte de Ernestina Pais provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico y televisivo. La conductora perdió la vida el 26 de junio, a los 54 años, luego del violento accidente que sufrió cuando una formación del Tren de la Costa embistió el vehículo que manejaba en un paso a nivel de San Isidro.

Mientras la tragedia se desarrollaba, su hermana, Federica Pais, se encontraba en los estudios de Canal 9, lista para salir al aire con su programa. Sin embargo, todo cambió en cuestión de minutos: tras recibir la noticia del fatal accidente, dejó inmediatamente el canal para reunirse con su familia. El episodio fue revelado por Susana Roccasalvo durante la emisión de Implacables, donde contó cómo fueron esos dramáticos instantes.

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Visiblemente conmovida, Roccasalvo reveló cómo fueron los dramáticos instantes en los que la periodista recibió la noticia de la muerte de su hermana: "Federica estaba ayer en Argentina 12, en este canal, por salir al aire, cuando los productores fueron a darle la noticia".

Luego, Lola Cordero aportó más detalles sobre la reacción de Federica al enterarse de la tragedia: "Estaba en sala, preparándose. El programa va de 21 a 23 y salió corriendo. Se levantó y se fue para contener a su familia".

La panelista también puso el foco en el difícil presente que atraviesa el entorno más íntimo de Ernestina y, especialmente, su hijo, al remarcar la prioridad que tuvo la familia desde el primer momento: " El hijo de Ernestina tiene 22 años y era la primera persona a la que había que contener y cuidar".

Cómo era la relación de Federica Pais con Ernestina

Tras la muerte de Ernestina Pais, volvió a cobrar relevancia la historia familiar de la conductora y, especialmente, el vínculo que mantuvo durante toda su vida con su hermana, Federica. Aunque ambas eligieron la comunicación como profesión y alcanzaron una destacada trayectoria en los medios, siempre dejaron en claro que sus personalidades eran muy distintas.

Con el paso de los años surgieron distintas versiones sobre una supuesta mala relación entre ellas. Sin embargo, Ernestina se encargó de desmentir en varias oportunidades que existiera una ruptura definitiva. En cambio, explicaba que se trataba de un vínculo atravesado por diferencias profundas, pero también por un afecto que nunca desapareció.

En distintas entrevistas, la conductora habló sobre la relación con su hermana y reconoció que ambas eran "el agua y el aceite". También sostuvo que no creía necesario que dos hermanas fueran inseparables ni compartieran todos los aspectos de su vida, una mirada que reflejaba con naturalidad la dinámica familiar que habían construido con los años.

Uno de los hechos que más marcó a la familia fue la desaparición de su padre, José Miguel Pais, durante la última dictadura militar. Ernestina contó que ese episodio dejó una huella imborrable y que tanto ella como Federica atravesaron el duelo de maneras completamente diferentes, lo que influyó en la forma de vincularse a lo largo del tiempo.

A pesar de las etapas de mayor distancia, la periodista insistía en que el cariño entre ambas permanecía intacto. Incluso, en más de una oportunidad defendió públicamente a Federica frente a distintas polémicas y también manifestó el profundo afecto que sentía por sus sobrinos.

De acuerdo con personas de su entorno, al momento del fallecimiento de Ernestina las hermanas atravesaban un período de distanciamiento. Sin embargo, quienes conocían de cerca a la familia aseguran que ese vínculo siempre estuvo sostenido por una historia compartida, el recuerdo de su padre y un lazo fraternal que sobrevivió a las diferencias.

     

 

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