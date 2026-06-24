El feroz cruce entre José Chatruc y Diego Brancatelli por Messi: "No le da la cabeza".

Finalmente, Chatruc redobló la apuesta al referirse puntualmente a Brancatelli, con declaraciones de alto voltaje que rápidamente generaron repercusión. “Brancatelli es un estú... Amenazar a Messi públicamente es de una persona a la que no le da la cabeza. Es un tipo que no es creíble. Es lamentable. Amenazar al tipo más querido de la Argentina haciéndose el gracioso... no es gracioso él”, concluyó, dejando en evidencia el fuerte enfrentamiento que mantiene con el periodista.

¿Qué dijo Diego Brancatelli tras los dichos de José Chatruc?

Las fuertes declaraciones de José Chatruc contra Diego Brancatelli no pasaron inadvertidas y rápidamente encontraron respuesta. Luego de que el exfutbolista lo cuestionara públicamente por sus supuestas críticas hacia Lionel Messi y la Selección Argentina, el periodista decidió romper el silencio y explicar cuál es su verdadera postura respecto al equipo nacional y al capitán argentino.

En primer lugar, Brancatelli rechazó las acusaciones que lo ubican como un detractor de la Selección y aseguró que su vínculo con el conjunto nacional siempre fue de apoyo. “Aprovecho para aclarar mi postura. Me han dicho anti Selección y yo cero, chicos. Amo a la Selección. Soy futbolero, fui al Mundial de Qatar, al de Rusia y al de Brasil. Amo a la Selección, amo al fútbol. Confunden todo acá”, expresó, dejando en claro que considera equivocada esa caracterización sobre su figura.

A continuación, el periodista explicó que sus opiniones estuvieron relacionadas con el rol que, según su visión, deben asumir los futbolistas como referentes públicos, aunque remarcó que eso no modifica la admiración que siente por Lionel Messi ni el respaldo que le brinda al seleccionado argentino. “Di mi postura sobre cómo yo creía que los jugadores debían pararse, dado que son referentes. Eso no me hace ni menos fanático de la Selección ni de Messi”, afirmó.

En la misma línea, Brancatelli insistió en que resulta imposible no valorar al capitán de la Albiceleste para cualquier persona que disfrute del fútbol. “Yo soy muy termo, pero no tan termo como para que no me guste Messi. ¿A quién no le gusta Messi? Si te gusta el fútbol, no puede no gustarte Messi. La Selección es de todos y todos gritamos y festejamos. Mis nenes son fanáticos de Messi, lo aman”, sostuvo.

Más adelante, también respondió directamente a los dichos de Chatruc y cuestionó que el exfutbolista haya replicado versiones que, según él, no son ciertas. “Es Pepe Chatruc, ¿qué le vas a pedir peras al olmo? Pepe Chatruc ni me conoce... Bah, era buena onda conmigo, no sé qué le pasó”, lanzó con ironía.

Por último, Brancatelli negó de manera categórica haber amenazado alguna vez a Lionel Messi y aseguró que se le atribuyen conductas que nunca tuvo. “Nunca amenacé. Él repite como un loro lo que escucha en otros medios. ¿Quién soy yo para amenazar a Messi? Imaginate”, aclaró. Finalmente, concluyó reafirmando su postura frente a las críticas: “Me quieren poner en un lugar en el que no estoy. Si yo estoy en un lugar, lo digo y me la banco”.