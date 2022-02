El doloroso mensaje de la hija de Natacha Jaitt a 3 años de su misteriosa muerte

antonella olivera carta a natacha jaitt posteo.jpg A tres años de la trágica y misteriosa muerte de Natacha Jaitt, que sigue sin resolverse, su hija Antonella le escribió una conmovedora carta.

Al tiempo que continuó en un grito de dolor: "Quién me ha quitado a mi mamá? 3 años esperé y aún sigo sin saber… y dónde está? Sólo Dios o el Universo sabrá. Todo eso que fue ya no será, lo que perdí, lo que luché y lucharé, lo que lloré, lo que sufrí. Te miro y te pregunto, que será ? Pero solo sonríes y nada mas".

natacha jaitt y antonela olivera.jpg Antonella y su mamá, Natacha Jaitt.

Y hacia el final volvió a pedir que se esclarezca el caso: "Sé que estás, en alguna parte, en algún rincón… esperando sigilosamente la verdad. Algún día se sabrá, cuando las Olas del mar inunden la cuidad, cuando los latidos de este corazón dejen su melodía atrás y nos volvamos a encontrar".

Un nuevo video podría mostrar qué pasó con Natacha Jaitt a tres años de su muerte

A tres años de la muerte de Natacha Jaitt, su hermano Ulises Jaitt aseguró a PrimiciasYa que hay un nuevo video que podría traer un giro en la causa en las próximas semanas y esclarecer lo que pasó con la mediática. Es la esperanza de la familia de que se haga justicia.

Esto es lo que viene pidiendo Ulises Jaitt hace tres años. El comunicador asegura que Natacha no se murió de forma natural, sino que algo más hubo y arremete contra la Fiscalía de Violencia de Género de Tigre por sentir que hay una falta de compromiso con la investigación. “Hace tres años me arrancaron a mi hermana, con la bronca de que todavía no hay justicia y la fiscalía no hace nada. La Fiscalía de Violencia de Género de Tigre, absurdo que lleve ese nombre, es una falta de respeto a las mujeres porque jamás investigaron la muerte de una mujer en unas condiciones espantosas, tremendas”, afirmó.

natacha y ulises jaitt.png Natacha Jaitt y su hermano Ulises, que a 3 años de su muerte sigue reclamando justicia por el esclarecimiento del caso.

“No hicieron careos, indagatorias, no hicieron nada de lo que tenía que hacer. Los fiscales no hicieron su trabajo y es nuestra abogada la que hace presentaciones y ellos dan lugar o no. No rechazaron la presentación de muchos escritos”, explicó.

Además, Ulises sumó que en las próximas semanas podría haber un giró en la causa ante un video: “Hicimos una presentación sobre algo gravísimo que vimos, sobre una filmación que no nos habían mostrado porque a los fiscales no les pareció relevante. Encontramos algo gravísimo que se va a conocer en las próximas semanas y para mi es la punta del iceberg”. Por último, el hermano de Natacha agregó por qué piensa que en tres años nunca avanzó la causa: “La causa no avanza porque hay una tendencia a no investigar. Hay plata de por medio y un sobrecito y la Justicia mira para otro lado”.