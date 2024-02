El doloroso momento que atraviesa Candelaria Tinelli a días de su boda: "No me prepararon para..."

A través de sus historias de Instagram, Cande expresó: “Nunca pensé que, después de mi amado y loco Karat, se me iba a ir mi princesa Brigitte, pero la vida es así. Es hermosa y por momentos muy triste. No me prepararon para las partidas".

“Sensible y buena. Con ella podías galopar con l as riendas sueltas e ir mirando el cielo”, afirmó en otra historia, y agregó: “Te voy a extrañar mucho”.

También compartió un video de su yegua y sobre el mismo escribió: "Gracias por confiar en mí, siempre. Galopá bien fuerte y alto. Hasta pronto, amiga”.

Coti Sorokin reveló cómo planeó la propuesta de casamiento a Cande Tinelli: "Había toda una logística"

Este miércoles Coti Sorokin estuvo como invitado en Noche al Dente (América), el programa conducido por Fer Dente, y a pocos días de su casamiento con Cande Tinelli contó todos los detalles acerca de cómo fue la propuesta de matrimonio.

El gran evento tendrá lugar el 24 de febrero de este año y la gran propuesta llegó en el 2022, cuando el músico organizó una gran sorpresa en uno de sus shows en Madrid.

Al comienzo del programa, Fer Dente le consultó al cantante como surgió en la pareja la idea de casarse, ya que corren tiempos donde quizás ya no es algo muy tradicional.

“Creo que se tiene que poner de moda de nuevo, o no se si de moda, pero tenemos que revalorizar el compromiso. El compromiso con el amor, con nosotros mismos, con tu pareja, con un hijo. Estamos en un momento donde fluimos y se festeja solamente mi libertad, mi cuidado, mi imagen”, analizó Coti.

En eso, comenzaron a pasar en la pantalla videos de la propuesta que le hizo a Cande en el escenario y el conductor le pidió detalles acerca de esa gran noche. "¿Fue real o fue medio...?," insinuó Dente.

“Fue absolutamente real porque hicimos todo un dispositivo para que vengan nuestros perritos. Imagínate que los huele cuando están cerca. Sabe dónde están", comenzó contando el musico ya que sus mascotas fueron los encargados de llevar los anillos.

Luego siguió con lo que fue plan y relató: “Yo le había dicho bueno, se los va a llevar la cuidadora para que no se queden solos en casa. Pero en realidad la cuidadora los llevó al Gran Rex y estaba en el parking del teatro. Había toda una logística en un momento que yo cantaba no se que canción, y ahí la llevaban a ella (Cande) al escenario, tras bambalinas, y los iban a buscar a los perros".

“Ellos le trajeron el anillo y los vio en el escenario. Así que nada, fue muy lindo. Nosotros igual ya estábamos re comprometidos. Ya lo habíamos hablado, yo creo que siempre está bueno de común acuerdo hablarlo, medio que ya teníamos todo lo demás cocinado y faltaba ese momento que ni se lo esperaba”, concluyó.