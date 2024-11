El doloroso relato de Luis Bremer sobre su madre que fue víctima de femicidio: "Hoy pasa lo mismo"

Luego, la conductora Karina Mazzocco intervino y expresó: "Yo te siento hoy más atravesado que cualquier otro día cuando hablás de este tema. Sabemos que tu madre fue...". "Sí, fue víctima de femicidio. Ya lo he contado, ya está tramitado", afirmó Luis con la voz entrecortada.

"Hoy vengo justamente de retirar las cenizas de mi vieja y llevarlas a un lugar en particular. Es una etapa finalizada. Digo, esta emoción no tiene que ver con que me quedé varado en el recuerdo ni en el hecho traumático", sostuvo. Y agregó: "Tiene que ver con un recuerdo presente. Hoy pasa lo mismo que hace 29 años".

También, remarcó: "Entender que eso es pasado, pero que hoy por hoy también cada 29/30 horas muere una mujer, que cada 3 minutos golpean a una mujer. Y que todos los pibes, por la Ley Brisa, que no aplicó ni el ministerio de la Mujer de Alberto (Fernández), ni que tampoco va a aplicar nunca más el actual gobierno y le pido que revean esa situación, los huérfanos quedan en la nada. No hay ningún tipo de resguardo jurídico ni psicológico. Cuando a mucho pibe que ha pasado por un femicidio le cuesta, como mínimo, cinco años de terapia".

Más adelante, reflexionó sobre su duro recuerdo: "Lo puedo decir porque pasó el tiempo y porque hubo gente que ayudó, y que acompañó, y porque estuvo el Ni una menos. Y porque hay otro tiempo histórico donde vos (por Mazzocco), siendo una conductora de primera línea en la televisión, sos empática con esa historia".

"Voy a decir algo incorrecto, pero hasta en canales donde políticamente estaba mal visto de hablar de una persona, de esa persona podías hablar y no podías hablar de violencia de género y de femicidio. Hasta el Ni una menos, donde la producción televisiva dijo 'che, esto es negocio, hablemos de femicidio'. Antes era tabú. El Ni una menos despertó las consciencias y una vez que esa caja de Pandora se abre no hay nadie más que la pueda cerrar", concluyó.

El desconsolado llanto de Wanda Nara en un evento tras el escándalo con Mauro Icardi: el video

El miércoles se abrió un nuevo capítulo en la conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi después de los polémicos posteos que hizo el futbolista desde su cuenta en Instagram y luego borró.

En las imágenes que hizo públicas Icardi se ve a Wanda tranquila sentada en su casa tomando mate y luego mostró las conversaciones que iba teniendo Icardi con su abogada informándole de la situación que ocurría.

En medio de este nuevo foco de conflicto que se abrió entre los dos, Wanda Nara se hizo presente en la noche del miércoles en un evento y ante las preguntas de la prensa por este tema no pudo evitar mostrase angustiada y lloró.

La conductora de Bake Off Argentina, Telefe, optó por no responder las consultas de los periodistas y se mostró desconsolada, visiblemente afectada por lo que estaba atravesando con su ex.

"Perdón. Cuidado chicos, se van a caer para atrás, ojo", dijo Wanda mientras continuaba adelante con su camino hacia el vehículo que la esperaba y prefirió no responder preguntas.

