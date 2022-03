El doloroso y a la vez esperanzador mensaje de Dani La Chepi sobre la salud de su padre

Dani La Chepi y su papá.jpg

Pero luego retomó su sonrisa habitual y contó más serena “A mi viejo le decimos Robocop, ave fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Y hace nueve años que está así. Clínicamente no tiene explicación”. “El por qué ya lo hablamos con Juli pero queremos saber para qué estuvo aguantando durante tanto tiempo, porque es aguantar nomás”, se preguntó para acto seguido asegurar “Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar, es que las cosas se pelean hasta el final, que para atrás es solo para tomar impulso”.

Y antes de compartir una foto junto a su papá, La Chepi pidió a su fandom “Las estoy leyendo y muchas están en situaciones así: digamos ‘gracias’ todo el tiempo, ‘¡que orgullosa de ser tu hija!’... En vida”. “Este es mi viejo, para los que me preguntan y me piden fotos de mi viejo. Así quiero que lo recuerden a mi viejo. Así lo recuerdo yo. ¡Mirá esos bigotes sexies! ¡Alberto!”, exclamó Dani la Chepi casi a modo de despedida.

La fuerte confesión de Dani La Chepi sobre su cuerpo: "Estoy flaca porque..."

Dani La Chepi habló sobre su estado de salud y buscó concientizar a sus seguidores acerca de los trastornos alimenticios. "Yo tengo mucho público adolescente, y la verdad es que uno muestra todo lo lindo en las redes sociales. Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno”, señaló la influencer.

Luego, la conductora admitió, algo frustrada: “Y muchos seguidores o seguidoras me dicen ‘ay que hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo’ y la verdad es que no es un cuerpo saludable", dijo en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

"La anorexia nerviosa es algo con lo que yo convivo, me decían ‘ay que bueno que te puedas poner las calzas de tu hija, es lo bueno de tener talles chicos’, ¿Qué es lo bueno de eso? ¿No tener fuerzas para levantar a tu hija? No hay nada de bueno en eso", añadió.

Además, contó cómo hace para trabajar en el trastorno alimenticio que padece: "De a poco trato de tomarme las cosas de otra manera, intento hacer cosas para sentirme mejor y combatir lo que tengo, la anorexia es algo serio. Yo voy al médico, me cuido, preveo mis problemas en los intestinos, que son graves. Hago terapia, trato de calmarme, de estar más tranquila". Y concluyó: "Hablando con mi psicólogo descubrí que lo primero que me pasa es que proyecto el fracaso de cualquier cosa que emprendo, intento cambiar de actitud de a poco".