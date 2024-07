El drama de Maypi Delgado con el papá de su beba de un año: abandono, maltrato y dolor

En un reciente posteo en sus redes sociales, la ex Gran Hermano contó la difícil situación personal que vive con Ricciardelli. “Algunas personas me preguntan por el papá de India permanentemente... yo no puedo hablar porque él no ve a India hace rato. Tampoco me permite a mí hacer algunas cosas con ella, como por ejemplo poder hacer un viaje con ella, ya que no cumple con los permisos cuando tiene que venir a firmar algo. No solo eso, sino que todos los meses para pasar la manutención de la hija me hace pedirle por favor hasta el último día”, comenzó narrando.