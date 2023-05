El drama de Nati Jota: se someterá a una importante cirugía y está aterrada

“Mi teoría es que si después sufro mucho y me ‘arrepiento’ ya no tendré vuelta atrás y ya me habré sacado las cuatro. Listo, chau”, añadió. Y cerró: “Acepto consejos, grazie”.

,De inmediato, algunos usuarios le dejaron algunos tips a Nati Jota. “Fue la mejor decisión que tomé”, “¡Yo también me saqué las 4 juntas, Nati! ¡A seguir las indicaciones del dentista que todo va a salir joya! Posta que vas a estar mega. Mucho hielo, helado y calmantes” y “Preparate puré, comprate helado, yogur, los medicamentos que te manden para calmar el dolor. No te arriesgues a querer morder algo porque el dolor de intentarlo no vale la pena (te lo digo por experiencia) jajaja ¡éxitos y mucho amor!”, fueron algunos de los consejos que le dieron.

Nati Jota

Nati Jota habló, de manera incómoda, de las duras declaraciones de Nico Occhiato en su contra

Nati Jota se desvinculó laboralmente de Nadie Dice Nada, programa en el que trabajaba con Nico Occhiato, productor del mismo.

La despedida de la influencer de Luzu TV fue lágrimas de emoción, situación por la cual impactaron las recientes declaraciones de Occhiato en su contra.

"No me la quiero cruzar más... Para nosotros está muerta", dijo Nico en Nadie Dice Nada, con tono firme y contundente.

Pese a que la sospecha de que se trataba de una picante humorada, sus dichos fueron noticia y Nati Jota habló, de manera incómoda, en Socios del espectáculo (El Trece).

"Creo que fue hace un par de días. Lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene extraño al no estar yo, y parece raro, pero podría haber pasado igual si yo estaba ahí", dijo.

Por último, contó: "Cuando salieron las notas en todos los portales me escribió Nico. 'Che, boluda, no vayas a flashear con que esto es verdad. Lo dije en tono joda'. Y obvio, es el tono en el que nos vinculábamos nosotros. No me lo tomé mal para nada".