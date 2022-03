El drama de Peter de Sin Codificar: pelea por su salud

sincodificar.jpg El equipo de Peligro Sin Codificar allá lejos y hace tiempo.

Pero claro que también dio algunos consejos para todas aquellas personas que están pasando por una situación parecida y quieren superarlo: “Yo le diría a aquel que esté con una adicción que se quieran un poco más y que sin los vicios es mejor la vida, respirás aire mejor, sentís más el gusto. Yo engordé diez kilos, pero si Dios quiere dentro de poco voy a hacer ejercicio para estar más sano y a todos los que están en el vicio decirles que todo es posible”.

Además, Peter Castro también recordó el momento más duro cuando tuvieron que internarlo. “Yo tuve situaciones límites, un día fui al espejo y no era yo, estaba amarillo y ahí dije: ‘¿Qué pasó con mi color? si soy morocho, no amarillo’. Le dije a mi esposa que me acompañe al hospital de Escobar”, contó y reveló que estuvo 4 días internado en el hospital. Por último, aseguró que llegó a pensar que se moría: “Yo pensé que me moría, pensé que me iba al otro mundo. Es más, habían dos adelante mío que pasaron al otro lado. Gracias a Dios estoy acá”.

peter sin codificar.jpg Peter Castro en Sin Codificar

Pachu Peña habló del posible regreso de Peligro: Sin Codificar

A fines de diciembre de 2021 en una entrevista con Intrusos, Pachu Peña sorprendió al hablar del posible regreso de Peligro: Sin Codificar, el ciclo de humor que integró durante más de 10 años junto a Diego Korol, Pichu Straneo, Yayo, Nazareno Móttola, Campi y Migue Granados, entre otros grandes cómicos.

"¿Vuelve Sin Codificar?", le preguntó Pablo Layus. "Ojalá así sea. Dios quiera que sí. Hay algo dando vueltas", reveló el protagonista de Una noche en el hotel, la obra que encabeza en Carlos Paz.

peligro sin codificar.jpg El más reciente equipo de Peligro Sin Codificar

Rodrigo Lussich indicó que es un ciclo que se ha convertido en un clásico. "La gente pide que vuelva Sin Codificar", exclamó el periodista.

Pachu expresó también su deseo de hacer ese programa en América TV. "Creo que es la mejor pantalla para hacerlo", precisó el cómico. "Sí, es la mejor pantalla", asintió el conductor de Intrusos.

¿Cuándo debutó Peligro: Sin Codificar?

Peligro: Sin Codificar debutó en América TV el 2 de marzo de 2008.

El 17 de marzo de 2013, el programa pasó a Telefe, donde tuvo varias temporadas.