El drama que vive Estefi Berardi que derivó en una grave denuncia

Indignada, la ex Combate decidió ir a la Justicia. "La sentencia está a punto de salir. Me ayudó mucho mi abogado Martin Leguizamón. Si ves las imágenes, es muy obvio que son truchas", señaló.

Estefi mencionó que actualmente está lidiando con otro sujeto que hizo lo mismo. "Ahora tengo a un loquito que me sigue en Instagram y está obsesionado conmigo. Me manda fotos que yo subo al perfil con ropa pero retocadas con IA. Me muestra sin ropa", advirtió.

La panelista comentó que el Gobierno debería tomar cartas en el asunto. "Mi abogado me dice que es urgente efectuar cambios en la ley de protección de datos personales o redactar algo nuevo que contemple los estragos que puede causar la IA", alertó.

La reacción de Yanina Latorre cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Estefi Berardi

Yanina Latorre y Estefi Berardi no tuvieron una buena relación cuando fueron compañeras en LAM. La guerra era falta. Aunque el tiempo pasó y ya no están en el mismo programa, parece que las cosas no cambiaron mucho.

Esta semana, la angelita participó de Ángel Responde, el programa de Ángel de Brito en Bondi Live, y fue tajante cuando el conductor le preguntó si volvería a trabajar con Berardi.

"Ayer estuvo Estefi acá... dijo que está todo bien, que si te ve, te saluda, y que trabajaría de nuevo con vos", señaló el conductor. "Bueno, avisale que yo no", contestó Yanina.

La panelista argumentó por qué no está dispuesta a cambiar su posición. "Lo que me hizo es muy grave. Las cosas de las que me acusó son graves", justificó.

"¿Blanqueó el gar... con Fede Bal? ¡Le gusta el jueguito!", remató Yanina Latorre.