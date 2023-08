El drama que vivió una famosa cuando le robaron su vestido para la foto del Bailando 2023

"El mío es un vestido recuperado de un secuestro. En un momento de vaga, y con un montón de cosas que hacer, mandé a buscar mi vestido en una aplicación. Cuestión que mando la moto y me dice cancelada, mando una segunda moto y me llaman del local y me dicen: 'Eva ya le dimos tu vestido a la primera moto'", comenzó contando la modelo en una nota con Previate Esta.

Eva Bargiela

"Todo empezó a ser desesperación y pensé en apelar a la buena fe porque capaz era un error de la aplicación y está llegando a mi casa. Pero pasaba media hora, una hora, hora y media y no aparecía el vestido ni la moto" , continuó la esposa de Facundo Moyano.

En ese momento, confesó con vergüenza cómo logró recuperar el lujoso vestido y explicó: "Tengo un amigo un poco hacker que consiguió el numero del motoquero que tenia mi vestido y lo llamé llorando".

En ese sentido, Eva contó que el hombre el pidió una suma de dinero para devolverle el traje y al aceptar, fue como logró recuperar el vestido para la gran foto. "Yo estaba dispuesta a pagar lo que sea pero fue un final feliz porque no salió tan caro. Lo recuperé y valió la pena", cerró.

Explotó el primer escándalo del Bailando 2023: Mónica Farro, en guerra con una ex Gran Hermano

Anoche, en el Hipódromo de Palermo, se dieron citan todas las figuras del Bailando 2023 para una gran foto junto a Marcelo Tinelli y el jurado, integrando por Marcelo Polino, Ángel de Brito, Moria Casán y Pampita.

En la previa, los famosos se cruzaron en la recepción que preparó la producción del certamen. Ángel de Brito salió en vivo para LAM y entrevistó a los integrantes del programa.

En un momento, el conductor encontró a Mónica Farro, quien apuntó contra una ex Gran Hermano: "Hay una que no me saludó y me pasó 15 veces por al lado".

"¿Quien?", le preguntaron las angelitas a la ex vedette. "Esta chica de Gran Hermano, la bajita, que se peleó con este otro chico....", describió la rubia. "¡Coti!", exclamaron desde el estudio de LAM.

"Sí, esa", admitió Mónica Farro. "A lo mejor no te conoce", le dijo Ángel. "Puede ser, a lo mejor no me conocer", retrucó la diosa uruguaya.

En el piso de LAM, Ximena Capristo coincidió con los dichos de la ex vedette. "Coti no saluda a nadie. Tuvo varios problemas en Telefe.... No saludaba en vestuario, ni en maquillaje, se hacía la diva". "Bueno, hay que educarla, tiene que saludar a todo el mundo", concluyó Ángel.