El dramático momento que vivió Nacho Gonatta, el bailarín de Mónica Farro

En diálogo con PrimiciasYa, Gonatta explicó qué le pasó: "Estaba en un momento de muchísima actividad ensayando para el Bailando, contento grabando nuevo video musical, bailando y coreografiando para fiesta Puerca/Plop y a cargo de los shows de la Cena Secreta. Mucho trabajo junto que de un día al otro tuve que poner en pausa totalmente porque empecé a sentir que me faltaba el aire ante esfuerzos muy mínimos para mi estado físico de siempre. Y tras las insistencias de mi novio y algunas revisaciones, se descubrió que estaba anémico. Deciden internarme para hacerme estudios y ver de dónde venía esa anemia. Pasé unos días muy difíciles, angustiado por la salud, haciéndome estudios, y a la vez ansioso y preocupado por mi participación en el programa y por mi estado físico que es mi herramienta de trabajo. Estuve muy estresado porque complicaba a mi equipo, tuvieron que reemplazarme para el ritmo que ya teníamos listo y ensayado pero que no pude hacer".

"Me dejaron internado tres días durante los cuales me estudiaron hasta saber que la anemia venia de una hemorragia gastrointestinal que había que operar para dejar de perder sangre y que se vaya recuperando mi estado. Gracias a Dios no era algo grave y fue un gran alivio tras el susto, pero sí me dijeron que no podía posponerlo porque si no podía terminar necesitando una transfusión y volverse más grave. Debía hacer la cirugía cuanto antes", detalló.

"Me operaron a los dos días y ahora ya estoy más tranquilo tras casi dos semanas de reposo. Estoy mejorando y revalorizando lo que es simplemente el estar bien y poniendo paciencia para ver cómo sigue todo en lo laboral. Me dijeron que puedo volver a la actividad física tras 20 días o un mes de la cirugía así que no falta tanto pero aún tengo que esperar. Me entregaron el certificado para darle a la producción, con lo cual estoy en principio enfocado en la recuperación ya que es todo muy reciente y a la espera de ver si regreso a mi equipo o si entro con una nueva figura", indicó Nacho.

Por último, manifestó: "Quiero retomar mi vida normal, seguir dándome a conocer, que la gente me vea y me conozca. Me encanta estar en el Bailando y ojalá puede volver. También me gustaría estar en el nuevo Gran Hermano, que es una experiencia que me encantaría vivir. Lo que me enseñó esto es a quererme, a ponerme primero y a seguir mi búsqueda con alegría... Disfrutar con todo de lo que venga".