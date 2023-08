Mónica Farro denunció que un ex Gran Hermano busca sacarla del Bailando 2023: "Se hundió solo"

Embed

Ante esta agresiva situación, Mónica Farro habló en exclusiva con PrimiciasYa mostrándose sorprendida ante semejante catarata de insultos. "Es una persona que conozco poco y nada, me pareció muy despectivo y misógino al referirse así hacia una mujer" explicó de entrada.

"Aparte de hacer campaña para dejarme sin trabajo a mí y a mi equipo, lo charlamos con mi abogado y decidimos que este personaje no vale la pena" agregó Farro tras haber barajado la posibilidad de iniciarle acciones legales, y sentenció un mantra infalible: "Todo vuelve".

Por último, la concursante del mítico programa de Marcelo Tinelli hasta se mostró compasiva ante el ataque de Berón al asegurar "Puedo no gustarte, pero hay otra forma de expresarlo. Se hundió solo", así como dejó en claro que "La agresión hoy en día ya no va y menos de esa forma", catalogándolo de "muy poco hombre".

Mónica Farro y su equipo del Bailando 2023.jpg

Mónica Farro compartió su experiencia tras operarse con Aníbal Lotocki: "Espero no ser una víctima"

En los últimos meses, varios famosos apuntaron contra el polémico cirujano Aníbal Lotocki por los problemas de salud que tuvieron luego de operarse con él, sin embargo, Mónica Farro fue la excepción, ya que no tuvo inconvenientes.

Recientemente, la modelo, en diálogo con DDM (América TV), volvió a referirse al tema y sostuvo: "Yo fui paciente de él hace muchísimos años, gracias a Dios no soy una víctima y espero no serlo, porque sería horrible, lamento lo que le pasó a Mariano (Caprarola), lo que le está pasando a (Gabriela) Trenchi y a Silvina (Luna)".

"Pero para eso hay una Justicia... Que yo diga 'yo estoy bien, gracias a Dios', no quiere decir nada en especial, yo no puedo juzgar a alguien, porque no soy Justicia, pero sí puedo decir 'gracias a Dios estoy bien', por el momento y espero estarlo hasta que me muera", dijo Farro.

También, debido a los problemas de salud que tienen o tuvieron sus colegas, admitió que está pendiente de su salud y que se cuida mucho. "Trato de que no sea una obsesión, porque si hasta el día de hoy yo pude vivir tranquila, quiero seguir viviendo tranquila. Sí ocupándome, no preocupándome".

Por último, la rubia hizo una reflexión sobre el culto al cuerpo: "No creo que hacerse cirugías estéticas, retoques o querer embellecerse, o sentirse mejor, no creo que sea malo, yo creo que eso está bien y lo apoyo... Lo que pasa es que hay que hacerlo con la gente correcta. En el momento en que yo lo elegí, y todas las personas que lo eligieron, confiamos en esa persona".