El dramático video de Nati Jota desconsolada en el piso: "Fue mi culpa"

"Momento en el que volvés a ser una bebé llorando en el piso y le decís a tu papá lo que te pasó como si él pudiera hacer algo y lo único que puede hacer es putearte", comenzó Nati Jota en el video que compartió en Instagram.

Y explicó qué le pasó: "Acabo de rayar todo mi auto, un montón. Mi puta cochera es muy rebuscada para entrar, siempre entro bárbaro, pero hoy venía apurada y bueno dije: entra bien... Hay que tener cuidado".

"Lo que peor me pone es que fue mi culpa", dejó en claro al pie de la historia mientras se tomaba la cabeza con sus manos conmovida y muy triste.

"Soy una tarada, la verdad. Todos tienen razón cuando me quieren cancelar... En vez de ir para atrás, seguí para adelante, pensé que se terminaba el roce, que iba a ser algo chiquito. Nivel llanto en el piso", cerró a pura autocrítica.

nati jota.jpg

El drama de Nati Jota: se someterá a una importante cirugía y está aterrada

Nati Jota anunció a través de sus redes sociales que se enfrentará a una intervención quirúrgica para extraer sus cuatro muelas de juicio. La influencer manifestó su preocupación y emitió un pedido a sus seguidores para no asustarla.

“Mañana me saco las 4 muelas de juicio, SÍ LAS CUATRO”. Asustada porque teme que el postoperatorio sea muy doloroso, aseguró que es una “decisión tomada” y pidió que no la “atemoricen”.

“Mi teoría es que si después sufro mucho y me ‘arrepiento’ ya no tendré vuelta atrás y ya me habré sacado las cuatro. Listo, chau”, añadió. Y cerró: “Acepto consejos, grazie”.

,De inmediato, algunos usuarios le dejaron algunos tips a Nati Jota. “Fue la mejor decisión que tomé”, “¡Yo también me saqué las 4 juntas, Nati! ¡A seguir las indicaciones del dentista que todo va a salir joya! Posta que vas a estar mega. Mucho hielo, helado y calmantes” y “Preparate puré, comprate helado, yogur, los medicamentos que te manden para calmar el dolor. No te arriesgues a querer morder algo porque el dolor de intentarlo no vale la pena (te lo digo por experiencia) jajaja ¡éxitos y mucho amor!”, fueron algunos de los consejos que le dieron.