El drástico cambio de look de Carolina Papaleo: ¡Rapada!

El impactante cambio de look generó diversos comentarios entre sus seguidores de Instagram, algunos la bancaron y otros cuestionaron cómo le quedó.

carolina papaleo 1.jpg

Mientras algunos aprobaron el nuevo look, otros tantos mostraron su descontento: "Perdón pero no te favorece", "No me gusta nada el corte", "Ay no, Caro! Rapado no, cortito sí!", fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.

¿Qué te pareció el nuevo corte de Carolina Papaleo?

carolina papaleo.jpg

Cómo fue el cambio de imagen de Carolina Papaleo

La actriz y conductora Carolina Papaleo fue mostrando el paso a paso de cómo iba quedando su nuevo corte de pelo junto a su coiffeur.

"Acá esta el responsable @miguelalegranado del look", indicó la actriz y conductora en su posteo mostrando cómo iba quedando su flamante peinado.