El drástico enfrentamiento entre Lía Crucet y su hija Karina

“A la opinión publica le informamos que el amor, respeto e incondicionalidad de nuestro matrimonio tiene más de 40 años de vida. Somos una pareja, que se encuentra muy unida y en la que no hay secretos” agrega el comunicado, al tiempo que su representante legal, presente en el programa de América TV, también aseguró que Lía Crucet se encuentra “apta” desde el punto de vista jurídico y civil para hacer una denuncia pública: “Ella puede decidir, puede disponer y demandar”, a pesar de los problemas cognitivos que atraviesa desde hace un tiempo.

Abogado de Lía Crucet Garcete Suárez.jpg El abogado de Lía Crucet, Dr. Matías Garcete Suárez, aseguró en el piso de A la tarde que la cantante tropical está 'apta' desde el punto de vista jurídico y civil para hacer una denuncia pública.

Así, cuando el periodista del programa Guido Záffora aseguró que Karina Crucet está convencida de que es el marido de su madre, y no ella, quien decidió demandarla, Garcete Suárez confirmó que “quien solicita ante la Justicia la rectificación o ratificación es Tony”, mientras que Lía “acompaña el comunicado”. Así como también que evalúan demandar a Karina “por sus dichos por la existencia de un patrimonio que no existe”, así como por la presunta “presencia de testaferros con la supuesta finalidad de desapoderarla a Karina de su eventual herencia”.

La hija de Lía Crucet sobre la internación de la cantante: "Cuando fui a verla al psiquiátrico no la reconocí"

Karina Crucet relató en una entrevista con Tomás Dente durante 2021 cómo encontró a su madre tras el grave problema de salud que sufrió en marzo de ese año.

Karina y su hija Malena estuvieron con Tomás Dente en "Vino para vos" hablando del video que se difundió en los últimos días y dieron detalles del estado de salud de la artista tropical Lía Crucet.

Lía Crucet Karina y su madre, Lía Crucet.

“Cuando fui a verla el psiquiátrico no pudo hilar mucho una conversación. Algunas cosas sí, porque ella se iba de repente. Cuando llegué me dijeron que había que dejar los celulares afuera y esa disposición la pusieron en el momento que yo llegué, y me pareció ser raro porque todos se estaban quejando de que tenían que dejar el celular, porque hay gente que les lleva a sus parientes fotos de familiares”, contó Karina.

Asimismo, la cantante contó que tras ingresar a la clínica preguntó por su mamá sin darse cuenta de que la tenía a sus espaldas. “De repente escuché de atrás ‘Hija’ y me doy media vuelta y era mi mamá, y no la reconocí, Imaginate el cambio, los 60 kilos que bajó en poco tiempo y cómo estaría ella que me di vuelta y no la reconocí y a pesar de todo lo que ella le pasaba, me reconoció”, señaló Karina, que contó que vio cosas de la internación de Lía Crucet que “no quiere contar”.